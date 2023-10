Anzeige

Borussia Dortmund hat den erhofften Heimsieg gegen die AC Mailand verpasst. Die Stimmen zum Champions-League-Spiel.

Der erhoffte Heimerfolg ist ausgeblieben, Borussia Dortmund steht auch nach zwei Spieltagen in der Champions League ohne Sieg da. Gegen die AC Mailand gab es ein unterm Strich offensiv biederes und enttäuschendes 0:0. Auch deshalb wirkte nach Spielende besonders das Interview von Niclas Füllkrug sehr merkwürdig. Etwas realitätsgetreuer ordnete Trainer Edin Terzic die Leistung seiner Mannschaft ein.

ran hat die "DAZN"-Stimmen zum Spiel gesammelt:

Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund): "Wir haben schon eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir haben teilweise auch sehr schönen Fußball gespielt. Ich fand uns sehr überlegen. Wir wussten um Milans Stärke im Konter, gerade über Rafael Leao. Wir wollten die Angriffe zu Ende spielen, das ist uns nicht immer gelungen. Aber dennoch war es ein sehr gutes Spiel, wir haben sehr kontrolliert gespielt, viel Ballbesitz gehabt, immer wieder gute Torchancen gehabt. Am Ende müssen wir uns verbessern, dass diese Situationen zu Abschlüssen kommen."

Malick Thiaw (AC Mailand): "Es war ein sehr intensives Spiel, schwieriges Spiel vor dem Publikum. Das war zu erwarten. Die Anfangsphase war nicht so gut, aber wir sind besser reingekommen. Wir hatten viele technische Fehler, das hat uns aus dem Konzept gebracht."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Tormöglichkeiten, aber keine Torchancen. In der ersten Halbzeit waren wir näher dran, in der zweiten Halbzeit haben wir es gar nicht mehr geschafft, gefährlich vor das Tor zu kommen. Wir haben ein ordentliches Spiel hinsichtlich des Einsatzes, des Willens und der Laufbereitschaft gesehen. Was aber heute gefehlt hat, war die Durchschlagskraft im letzten Drittel."

"Entweder kommt der Ball rein und es ist niemand in der Box oder wir haben die Leute in der Box und dann spielen wir den Ball nicht rein. In der zweiten Halbzeit haben wir erst in der 75. Minute aufs Tor geschossen. Wir hatten gute Balleroberungen, aber was wir daraus gemacht haben, war zu wenig."