Sein Abschluss war ein Thema, das sich Dribbelkünstler Musiala früher häufig anhören musste. Doch dank der Hilfe von niemand geringerem als WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose hat das DFB-Juwel an dieser Stellschraube gedreht.

Es war alles andere als unverdient, dass der FC Bayern München am 2. Spieltag der Champions League beim FC Kopenhagen nach einer Stunde mit 0:1 in Rückstand lag.

Das verriet Deutschlands Rekordtorschütze in seiner Funktion als Experte bei "Prime Video". Als Trainer Thomas Tuchel die Szene ansprach, wurde er von Moderator Sebastian Hellmann darauf aufmerksam gemacht. "Wussten Sie, dass Miro Klose ihm diese Technik beigebracht hat?" Tuchel fragte überrascht nach: "Miro hat's ihm beigebracht? Das ist ja kein Wunder."

Klose lacht: "Was ich nie konnte, hab' ich ihm beigebracht"

"Das was ich nie konnte - das Schießen - das hab' ich ihm beigebracht", lachte der Weltmeister von 2014.

Erstmals kreuzten sich die Wege von Klose und Musiala in der B-Jugend des FC Bayern. Dort war der heute 45-Jährige Trainer. Lange durfte er die Zusammenarbeit mit dem Ausnahmetalent aber nicht genießen, schnell wurde er in die U23 und dann in die erste Mannschaft gezogen.

In der ersten Mannschaft trafen sich beide wieder, als Klose Co-Trainer von Hansi Flick war. Dort soll es wohl auch das Einzeltraining für den offensiven Mittelfeldspieler stattgefunden haben.