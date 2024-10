Felix Nmecha (Borussia Dortmund): "Wir sind sehr gut reingekommen, haben gute Chancen kreiert. In der zweiten Halbzeit haben wir dann nicht das gleiche Gesicht gezeigt und aufgehört, Fußball zu spielen und Ballbesitz zu haben. Wenn Real Chancen bekommt, dann machen sie die rein. Wir haben viele Bälle hergeschenkt, dadurch wird Real selbstbewusster und weiß das mit ihren guten Spielern auszunutzen. Ist zwar kein schönes Gefühl nach dem Spiel, aber ich denke, wir können positive Dinge mitnehmen."

Nuri Sahin (Borussia Dortmund) über den Spielverlauf: "Die erste Halbzeit war eigentlich richtig gut, mit Ball und gegen den Ball war das richtig gut. Nur die Bahnen haben wir nicht zubekommen. Nach der Halbzeit kassieren wir dann in drei Minuten zwei Tore. Nach dem Doppelschlag kann man vielleicht über Mut sprechen, aber kurz danach hatten wir noch eine Riesenchance durch Maxi Beier. Uns war allen klar, dass Madrid in der zweiten Halbzeit drücken wird und dass wir das entweder aushalten in unserer Hälfte oder auf den zweiten Ball gehen müssen. Ob es am Mut lag, das weiß ich nicht, das will ich nicht unterschreiben."

Nuri Sahin (Borussia Dortmund) über die Umstellung: "Wir haben in der Halbzeit schon über eine Umstellung gesprochen, weil wir die Außenbahnen nicht zubekommen haben. Deshalb wollten wir mit Waldemar Anton die Abstände verringern. Aber ich glaube nicht, dass das Problem der Systemwechsel war, sondern eher daran lag, dass wir gegen den Ball keinen Zugriff hatten. Wenn du verlierst, dann ist die Umstellung nicht richtig. Klar kann man sagen, man könnte nochmal umstellen, aber ich habe mit Ball kein großes Problem gesehen."

Carlo Ancelotti (Real Madrid): "Dortmund hat viel besser angefangen und verdient geführt. Danach haben wir den Kopf nach oben genommen, das 1:2 hat das Spiel dann komplett gedreht. Wir waren zu schüchtern und zu fehlerhaft, das wollten wir zur Halbzeit ändern. Deswegen haben wir die Intensität erhöht, so ist das Spiel gekippt."