Samuel Chukwueze (AC Mailand)

Pulisic weicht für ihn in der 69. Minute. Ist der Aktivste unter den Neuen auf dem Platz, auch ihm gelingt aber wenig. Gegen Ende dribbelt er immer wieder an, scheitert aber an sich selbst oder an der BVB-Abwehr. Sein einziger Abschluss hätte dennoch beinahe den Sieg für Milan bedeutet. ran-Note: 3. © IMAGO/LaPresse