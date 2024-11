Der offensive Mittelfeldspieler gilt als größtes Talent Serbiens und gab kürzlich sein Debüt in der Nationalmannschaft. Längst hat er das Interesse großer Klubs aus ganz Europa auf sich gezogen, unter anderem Liverpool und Manchester City sollen interessiert sein.

"Er ist ein großartiger Spieler, wir sind uns bereits in der Vergangenheit begegnet. Ich werde auf den Platz gehen und zeigen, dass ich besser bin als er", sagte der Serbe im Vorfeld über Yamal.

Aber auch Roter Stern Belgrad hat mit dem ebenfalls 17-jährigen Andrija Maksimovic ein Juwel in seinen Reihen, das nun mit einer Aussage für Aufsehen sorgte.

Das größte Talent Serbiens sorgt vor dem Spiel von Roter Stern Belgrad gegen Barcelona mit einer Aussage in Richtung des gleichaltrigen Superstars Lamine Yamal für Aufsehen.

Das Wichtigste in Kürze

Bayern, BVB und SGE offenbar interessiert

Aber auch einige Bundesligisten hoffen auf eine Verpflichtung von Maksimovic, der immer wieder als "serbischer Messi" bezeichnet wird.

So sollen der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt Interesse an Maksimovic haben. Vermutlich werden sie am Mittwochabend ganz genau hinschauen, wie er sich gegen Barcelona schlägt.