Champions League - Abschlusstabelle: BVB vor Bayern - VfB Stuttgart haarscharf - Real Madrid raus?

Wer schafft es in der neuen Champions League in die nächste Runde. Der "Opta"-Supercomputer hat anhand von 50.000 potenziellen Szenarien die wahrscheinlichste Abschlusstabelle errechnet. Im neu eingeführten Champions League-Format verbleiben noch drei Spieltage der gesamten acht Gruppenspiele. Für das direkte Achtelfinale müssen die Mannschaften unter den Top 8 abschließen, Platz 9-24 müssen in die Playoff-Zwischenrunden. Aber wie wahrscheinlich ist welche Platzierung für die deutschen Teams? Wer sind die Top 8? Welche Mannschaft gewinnt die Gruppenphase? "Opta" rechnet nach jedem Spieltag die wahrscheinlichste Tabelle mithilfe eines Supercomputer aus, wertet dabei 50.000 mögliche Szenarien aus. ran hat für euch die Auswertungen zusammengetragen und sämtliche deutschen Mannschaften sowie die besten acht Teams anhand ihres wahrscheinlichsten Ranges aufgelistet.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Platz 30: RB Leipzig (4 Punkte) Aktuelle Platzierung: Rang 34 (0 Punkte) Nach bangen Wochen scheint sich das Team von Marco Rose aktuell wieder gefangen haben, zuletzt kegelten die Roten Bullen mit einem Galaauftritt Eintracht Frankfurt aus dem DFB-Pokal, auch in der Bundesliga gab es den Pflichtsieg gegen Holstein Kiel. Können also auch in der Champions League noch die ersehnten Playoffs erreicht werden? Nein, sagt zumindest der Supercomputer, mit vier Punkten aus den verbleibenden drei Partien (Aston Villa - H, Sporting Lissabon - A, Sturm Graz - A) reicht es nur für Rang 30. Dass die Leipziger direkt ausscheiden, sei sehr wahrscheinlich. Zu 96,7% landet RB unter dem Strich, sprich Platz 24.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

© Eibner

Platz 24: VfB Stuttgart (10 Punkte) Aktuelle Platzierung: Rang 27 (4 Punkte) Nach 14 Jahren kehrte der VfB Stuttgart auf die größtmögliche Bühne des europäischen Fußballs zurück - und überzeugte gerade gegen die Giganten erstaunlich. Gegen Real Madrid unterlag man zwar trotz eines Fabelauftritts mit 1:3, bei Juventus Turin fuhr man gar einen 1:0-Erfolg ein. Problem dabei: Gerade gegen die vermeintlich schwächeren Gegner blieben die Dreier aus. Ein 1:1-Remis gegen Sparta Prag, zuletzt die herbe 1:5-Klatsche in Belgrad. So macht sich der VfB ein potenzielles Weiterkommen selber schwer, das sieht auch "Optas" Computer so. Die Schwaben generieren laut Berechnungen noch sechs Punkte, die gerade erreichte Zweistelligkeit an Zählern reicht gerade so für ein Weiterkommen.

© Getty Images

Anzeige

Anzeige

Platz 23: Paris Saint-Germain (10 Punkte) Aktuelle Platzierung: Rang 25 (4 Punkte) Um ihr Überleben in der Champions League bangen muss der französische Meister Paris Saint-Germain. Nach Pleiten gegen den FC Bayern, Arsenal und Atletico Madrid haben die Hauptstädter nur vier Pünktchen auf dem Konto. Zu ihrem Glück sammelt das Team um Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani aller Wahrscheinlichkeit nach noch sechs Punkt und kratzt damit gerade so die Norm für die Zwischenrunde. Gegen RB Salzburg (A), Ligakonkurrent AS Monaco (H) und Manchester City (H) winken laut Daten noch sechs Punkte.

© Revierfoto

Anzeige

Anzeige

Platz 18: Real Madrid (12 Punkte) Aktuelle Platzierung: Rang 24 (6 Punkte) Auch der amtierende Sieger der Königsklasse strauchelt bislang bedenklich im neuen Liga-Format. Gegen den FC Liverpool schmerzt die Niederlage mit Sicherheit noch bedeutend mehr als gegen die eigentlichen Pflichtaufgaben LOSC Lille und AC Milan. Immerhin nahm das Team von Carlo Ancelotti in der La Liga wieder Fahrt auf, kann Spitzenreiter Barcelona mit seinem Nachholspiel sogar überholen. Gegen Atalanta Bergamo (A), RB Salzburg (H) und Neuling Stade Brest (A) spuckt der Supercomputer als wahrscheinlichsten Ausgang sechs Punkte aus, sodass am Ende Platz 18 winken würde.

Mbappe nach seinem Fehlschuss © IMAGO/Shutterstock/SID/IMAGO/Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutterstock

Anzeige

Platz 13: Bayer 04 Leverkusen (14 Punkte) Aktuelle Platzierung: Rang 6 (10 Punkte) Da wirkt es etwas verwunderlich, dass der deutsche Meister mit nur drei Punkten mehr auf dem errechneten Konto ganze 13 Plätze besser abschneidet als der Verfolger der Vorsaison. Aber er heißt schließlich nicht umsonst Supercomputer. Düster ist allerdings die Prognose, dass die Werkself aus den verbleibenden Auftritten (Inter Mailand - H, Atletico Madrid - A, Sparta Prag - H) nur noch vier Zähler einstreicht und sieben Plätze in der Tabelle abrutscht. Zu 60,4 Prozent muss Xabi Alonsos Elf in die Playoffs.

Anzeige

© News Images

Anzeige

Platz 12: Manchester City (14 Punkte) Aktuelle Platzierung: Rang 17 (8 Punkte) Ein weiterer Riese, dem die Champions League-Reform offensichtlich mehr geschadet hat als gut getan. Allerdings wirkt Manchester City in dieser Spielzeit auch in der Liga nicht wie die Übermannschaft der letzten Jahre. Mit zwischenzeitlich fünf Pleiten in Folge übertrafen die "Skyblues" Pep Guardiolas bis dahin längste Niederlagen-Serie. In der Königsklasse blamierten sich die "Cityzens" beim 1:4 gegen Sporting Lissabon. Beim Blick aufs Restprogramm dürfte den Anhängern des englischen Meisters Angst und Bange werden, warten doch mit Juventus Turin (A) und Paris Saint-Germain (A) noch zwei Topklubs. Der FC Brügge (H) ist eine Pflichtaufgabe, um die errechneten 14 Punkte zu erreichen, muss City einen der beiden großen Gegner schlagen. Den anvisierten Platz 8 verpasst man laut der wahrscheinlichsten Prognose dennoch.

Anzeige

© PA Images

Platz 8: Sporting Lissabon (16 Punkte) Aktuelle Platzierung: Rang 10 (10 Punkte) Zwei Pünktchen mehr qualifizieren laut der "Opta"-Daten dann schon für das direkte Achtelfinale. Dieses erreicht den neuesten Berechnungen zufolge durchaus überraschend Sporting Lissabon. Überraschend, da der Tabellenführer der Liga Portugal seit Ruben Amorims Wechsel in einer handfesten Krise steckt. Drei Niederlagen in Folge, nach der CL-Demütigung gegen Arsenal folgten zwei Pleiten gegen die Mittelklasse-Teams CD Santa Clara und FC Moreirense. Dank des machbaren Restprogramms (Brügge - A, RB Leipzig - A, FC Bologna - H) in der Königsklasse prognostiziert der Rechner jedoch noch sechs Punkte für die Hauptstädter.

Anzeige

© 2024 Gualter Fatia

Platz 7: FC Barcelona (16 Punkte) Aktuelle Platzierung: Rang 3 (12 Punkte) Auch der FC Barcelona rückt aller Wahrscheinlichkeit nach direkt in die Runde der letzten 16 vor. Die Katalanen sammeln aus den letzten drei Partien (Dortmund - A, Benfica - A, Atalanta - H) allerdings wohl nur vier Punkte und rutscht damit fast auf die Playoff-Ränge. Passend zur zuletzt schwankenden Form der "Blaugrana", die in der La Liga ihren Vorsprung auf Rivale Real Madrid haben einbüßen müssen, nachdem gegen UD Las Palmas und Betis Sevilla kein Dreier gelang. In der Königklasse gab man sich bislang jedoch kaum Blöße, nahm unter anderem den FC Bayern mit 4:1 auseinander.

© 2024 Getty Images

Platz 6: Atalanta Bergamo (17 Punkte) Aktuelle Platzierung: Rang 5 (11 Punkte) Sie sind so etwas wie das Team der Stunde, vor allem in der heimischen Serie A. Wettbewerbsübergreifend war Atalanta Bergamo in den letzten neun Partien siegreich, am 23.10 holte man zuletzt keinen Dreier beim 0:0 gegen Celtic Glasgow. Insofern nur logisch, dass die Bergamaschi auch in der Champions League die nächste Runde erreichen. Mit Real Madrid (H) wartet mit den amtierenden Champions noch ein dicker Brocken, es folgen Inter Mailand (A) und Sturm Graz (H). Der Supercomputer prognostiziert sechs Punkte, folglich 17 Punkte und Rang 6.

© AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Platz 5: FC Bayern (18 Punkte) Aktuelle Platzierung: Rang 13 (9 Punkte) Und auch der deutsche Rekordmeister schafft den Absprung, trotz der bislang enttäuschenden CL-Kampagne der Münchner. Hier ist die Rechnung einfach. Drei Siege, neun Punkte. Auf diese Weise würden sich Kane, Kimmich und Co. auf Rang 5 der Tabelle vorschieben. Gegen Schachtar Donezk (A), Feyenoord Rotterdam (A) und Slovan Bratislava (H) erscheint das nicht nur dem Supercomputer der wahrscheinlichste Ausgang.

© 2024 Getty Images

Platz 4: Borussia Dortmund (18 Punkte) Aktuelle Platzierung: Rang 4 (12 Punkte) Auch Borussia Dortmund als Musterbeispiel für Inkonstanz darf dank des starken Auftakts in die Champions League-Saison auf einen direkten Einzug in die nächste Runde hoffen. Mit bereits 12 Zählern auf dem Konto hat der BVB eine exzellente Ausgangssituation für die verbleibenden Auftritte gegen den FC Barcelona (H), den FC Bologna (A) und Schachtar Donezk (H). Laut der von "Opta" erhobenen Wahrscheinlichkeiten kommen noch sechs Zähler dazu. Sorgen macht den Fans der Schwarz-Gelben einzig die lange Verletztenliste. Durch die Ausfälle von Waldemar Anton und Niklas Süle ist insbesondere die Innenverteidigung extrem dezimiert.

© Kirchner-Media

Platz 3: FC Arsenal (19 Punkte) Aktuelle Platzierung: Rang 7 (10 Punkte) Den ersten Spot des Gruppenphasen-Treppchens erklimmen der höchsten Wahrscheinlichkeit nach die "Gunners" mit 19 Zählern. Wie der FC Bayern geht der Supercomputer dabei von drei Siegen gegen die formstarke AS Monaco (H), Dinamo Zagreb (H) und den FC Girona (A) aus.

© 2024 Getty Images

Platz 2: Inter Mailand (19 Punkte) Aktuelle Platzierung: Rang 2 (13 Punkte) Die ersten beiden Plätze der Champions League-Tabelle bleiben laut Prognose unverändert. Auch wenn der italienische Meister in der Serie A der SSC Neapel und Atalanta Bergamo hinterherhinkt, weisen die "Nerazurri" eine wahnsinnig gute Form auf. Die letzte Niederlage datiert vom 22.9., bittererweise gegen Stadtrivale AC Milan. Gegen Bayer Leverkusen (A), Sparta Prag (A) und die AS Monaco (H) plant der "Opta"-Computer allerdings noch ein Unentschieden ein, in Summe 19 Punkte.

© 2024 Getty Images

Platz 1: FC Liverpool (22 Punkte) Aktuelle Platzierung: Rang 1 (15 Punkte) Nur ein Team knackt die 20 Punkte-Marke, zumindest dem Supercomputer zufolge. Und zwar das wohl aktuell beste Team Europas, Arne Slots FC Liverpool. Auch die "Reds" verloren zuletzt Mitte September, in der Premier League markiert man den souveränen Tabellenführer. Zuletzt bewies man mit Siegen gegen Manchester City und Real Madrid, dass man es wieder mit den europäischen Giganten aufnehmen kann. Alle verbleibenden Partien zu gewinnen, trauen die "Opta"-Berechnungen aber auch dem Champions League-Sieger von 2022 nicht zu. Aus den Duellen mit dem FC Girona (A), dem LOSC Lille (H) und der PSV Eindhoven (A) holt Liverpool der höchsten Wahrscheinlichkeit nach "nur" sieben Punkte.