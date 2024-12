Max Schmitt: Der 18-Jährige könnte eingewechselt werden, falls Peretz sich eine Verletzung zuzieht oder vom Platz gestellt wird. Er saß bereits in drei Champions-League-Spielen auf der Ersatzbank - allerdings nur als dritter Torwart. Schmitt ist Torwart der 2. Mannschaft in der Regionalliga und deutscher U19-Nationaltorwart.

Leon Klasnac: Der 17-Jährige steht erstmals überhaupt im Profikader des FC Bayern München. Normalerweise hütet er das Tor der Bayern-Jugend in der U19-Bundesliga. Immerhin: Internationale Erfahrungen sammelt er in der UEFA Youth League. Zudem gilt der U18-Nationalspieler als großes Talent.

Adam Aznou: Der 18-jährige Linksverteidiger gab in der Bundesliga gegen Union Berlin sein Debüt. Nun könnte er auch in der "Königsklasse" eingewechselt werden. Aznou absolvierte bereits drei Länderspiele für die A-Nationalmannschaft von Marokko. Sportdirektor Christoph Freund sagte im September gegenüber ran: "Er ist ein richtiges Juwel, der viel Qualität hat. Wir müssen ihm noch ein bisschen Zeit geben. Aber man hat in dem Länderspiel gesehen, dass er sich sofort anpassen und seine Leistung bringen kann, wenn er bei den Großen mitspielt."

Noel Aseko Nkili: Der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler saß bereits im Oktober bei dem Pokalspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 auf der Ersatzbank. Ansonsten spielt er in der Regionalliga und der UEFA Youth League, absolvierte zudem zwei Länderspiele für die deutsche U20-Nationalmannschaft. Ein Einsatz ist eher unwahrscheinlich, weil es im defensiven Mittelfeld mit Leon Goretzka und Konrad Laimer weitere Alternativen gibt - aber nicht ausgeschlossen.

Arijon Ibrahimovic: Er kann sämtliche Positionen in der Offensive einnehmen und könnte daher in der Schlussphase eingewechselt werden, falls noch ein Tor benötigt wird. In der laufenden Saison hatte er zwar jeweils nur einen Kurzeinsatz in der Bundesliga und im DFB-Pokal. Dafür aber war er letzte Saison als Leihspieler in der italienischen Serie A aktiv und absolvierte 16 Spiele (1 Tor, 1 Vorlage).

Nestory Irankunda: Der 18-jährige Flügelspieler gilt als Ausnahmetalent und wurde im vergangenen Sommer für eine Ablöse von rund drei Millionen Euro von Adelaide United verpflichtet. Dort schoss er vergangene Saison acht Tore. Bei der 2. Mannschaft des FC Bayern ist er mit vier Toren und vier Vorlagen ebenfalls sehr effektiv. Gut möglich, dass er nun ein paar Minuten Einsatzzeit bei den Profis bekommt.