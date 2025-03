"FAZ": "Der tiefe Sturz aus allen Träumen: In der Champions League erlebt Bayer Leverkusen gegen Bayern München trotz aller Bemühungen die Chancenlosigkeit des Emporkömmlings gegen den Etablierten."

"Bild": "Kane & Co. zerlegen Alonso."

Das Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain endet in einem Drama an der Anfield Road. Im Elfmeterschießen setzten sich die Franzosen mit 4:1 durch.

Der FC Bayern setzt ein Ausrufezeichen - Die Mannschaft von Vincent Kompany gewinnt auch das Rückspiel des deutsch-deutschen-Duells in der Champions League gegen Leverkusen.

"Marca" (Spanien): "Bayern sichert sich mühelos das Viertelfinale – Leverkusen nie in der Nähe eines Comebacks."

"The Guardian" (England): "Kane und Davies vollenden den überzeugenden Sieg des FC Bayern München über Leverkusen."

"Blick" (Schweiz): "Das war klar, eindeutig und diskussionslos: Bayern München schlägt Leverkusen auch auswärts, zieht mit einem Gesamtskore von 5:0 in die Champions-League-Viertelfinals ein. Dabei gehts um mehr als dieses eine Resultat."

"Sport" (Spanien): "Alonso zurück in der Realität!"

"Spiegel": "Im Jahr eins nach Kylian Mbappe begeistert Paris Saint-Germain wie selten zuvor. In Anfield beendeten die Franzosen Liverpools Titeltraum."

Die Pressestimmen zu Liverpool vs. PSG

"The Sun" (England): "Qual für die weinenden Salah und Nunez, als die Reds im Elfmeterschießen aus der Champions League ausschieden."

"BBC" (England): "Liverpools Champions-League-Ambitionen endeten mit der Niederlage im Elfmeterschießen gegen eine herausragende Mannschaft aus Paris Saint-Germain nach einer dramatischen Nacht an der Anfield Road."

"Süddeutsche Zeitung": "Liverpools Stern erlischt. Weil sich Trainer Slot mit der Taktik verzockt und Torhüter Donnarumma brilliert, scheitert der FC Liverpool im Achtelfinale im Elfmeterschießen an Paris Saint-Germain."

Superheld Donnarumma - Sonderlob für Ex-Buli-Star

"L'Equipe" (Frankreich): "Mit der Qualifikation in Anfield, dem Heimstadion von Liverpool, schrieb PSG nach zwei intensiven Spielen eine neue denkwürdige Episode in seiner Geschichte in der Champions League."

"Le Parisien" (Frankreich): "Die taktische Minute von Liverpool-PSG: Der heldenhafte Widerstand der Pariser zwischen Opferbereitschaft und Klarheit."

"Gazetta dello Sport" (Italien): "Donnarumma, was für eine Rache: von Buhrufen zum Superheldentitel."

"MARCA" (Spanien): "Willian Pacho, das defensive Bollwerk und der meistgenutzte Spieler bei Luis Enriques PSG."