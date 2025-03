Paris zeigte in der Ligaphase lediglich durchwachsene Leistungen, konnte nur auf dem 15. Platz einlaufen und musste in die Play-Offs.

Für Liverpool Coach Arne Slot unverständlich: "Man muss darüber nachdenken, wie viel es wert ist, wenn man in der Ligaphase Erster wird, wenn du dann in der nächsten Runde auf Paris Saint-Germain treffen kannst."

Im Achtelfinale kam es nun zum Aufeinandertreffen der beiden europäischen Schwergewichte. PSG setzte sich trotz Hinspiel-Niederlage durch. An der Anfield-Road gewann das französische Topteam im Elfmeterschießen mit 4:1 (5:2).

"Das ist das Format, in dem wir spielen, und das müssen wir akzeptieren," resümiert Arne Slot das schwere Los und fügt einsichtig an: "Wenn du das Turnier gewinnen willst, musst du am Ende Mannschaften wie Paris Saint-Germain schlagen und das haben wir heute nicht getan."

Für seine Mannschaft findet der Niederländer dennoch positive Worte: "Wir sind auf eine Art ausgeschieden, mit der wir Europa beeindruckt haben, denke ich. Das war das beste Fußballspiel, an dem ich je beteiligt war."