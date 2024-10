Der FC Liverpool ist aktuell unaufhaltsam. Mit einem knappen Erfolg gegen RB Leipzig fahren die Reds ihren wettbewerbsübergreifend achten Sieg in Folge ein. Die Roten Bullen bleiben hingegen auch nach Spieltag drei ohne Punkt – die Lage wird ungemütlich.

Drittes Spiel, dritte Pleite: Noch ohne Tipps von Bald-Boss Jürgen Klopp hat RB Leipzig gegen dessen Ex-Klub FC Liverpool den nächsten Rückschlag in der Champions League kassiert. Das Highlight-Spiel gegen die Reds verlor das Team von Trainer Marco Rose am Mittwoch trotz eines späten Aufbäumens mit 0:1 (0:1) und bleibt in der Königsklasse weiterhin punktlos. Im Rennen um die K.o.-Runde gerät RB nun immer stärker unter Druck.

Liverpools Darwin Nunez (27.) brachte Leipzig die bittere Niederlage bei. Da RB zuvor bereits bei Atletico Madrid (1:2) und gegen Juventus Turin (2:3) unterlegen war, müssen im kommenden Auswärtsspiel am 5. November bei Celtic Glasgow nun dringend Zähler her, um in der zweiten Hälfte der Ligaphase mindestens noch den Sprung unter die Top 24 und damit in die Play-offs zu schaffen.

"Ich werde alles machen, aber nicht Kloppo anrufen. Der braucht mal seine Ruhe", hatte Rose zuvor über Ex-Liverpool-Coach Klopp gesagt, der ab Januar Fußball-Chef bei Leipzigs Hauptsponsor Red Bull wird. Rose machte zuletzt aber auch nicht den Eindruck, Hilfe zu benötigen, lief es in der Bundesliga doch wie geschmiert. Folglich brachte er im Vergleich zum 2:0 beim FSV Mainz 05 auch lediglich Benjamin Henrichs für den an Magen-Darm erkrankten Lukas Klostermann in die Startelf.