In der Verlängerung war Paris deutlich näher am erlösenden zweiten Tor als Liverpool dem Ausgleich. Im finalen Shootout wurde Torwart Gianluigi Donnarumma zum Helden: Er parierte gegen Darwin Nuñez und Curtis Jones. Im Viertelfinale bekommt es Paris mit Aston Villa oder dem FC Brügge (Hinspiel 3:1) zu tun.

Inter reichte nach dem 2:0 in den Niederlanden ein abgeklärtes 2:1 (1:1) gegen Bayern-Schreck Feyenoord Rotterdam. Wie bereits im Vorfeld zu erwarten war, ist also Inter Mailand der kommende Champions-League-Gegner der Münchner im Viertelfinale.

Barcelona siegt mit Magie und mentaler Stärke

Früher am Abend setzte sich Hansi Flicks Barca mit Fußball zum Zunge schnalzen und 3:1 (3:1) locker gegen Benfica Lissabon durch. In Portugal hatten die Katalanen 1:0 gewonnen.

Barcelonas Sieg geriet nach dem Tod von Teamarzt Carles Miñarro Garcia am Samstag besonders emotional. Raphinha (11., 42.) mit seinen Saisontoren Nummer zehn und elf in der Königsklasse und Jungstar Yamal (27.) hielten den Triple-Traum am Leben und schossen sich für ein mögliches Duell mit Dortmund warm. Der BVB kämpft am Mittwoch nach dem 1:1 zuhause beim OSC Lille ums Weiterkommen.