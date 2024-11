Real Madrid kommt in der laufenden Champions-League-Saison einfach nicht ins Rollen. Der Titelverteidiger zieht auch gegen den FC Liverpool mit 0:2 den Kürzeren und muss aktuell sogar um den Einzug in die Playoffs zittern. Die nationale und internationale Presse geht mit den Königlichen hart ins Gericht. Was ist bloß mit Real Madrid los? Der spanische Hauptstadt-Klub musste am Mittwochabend nach den Pleiten gegen Lille und den AC Mailand die dritte Niederlage in der laufenden Champions-League-Saison hinnehmen. Beim Auswärtsspiel an der Anfield Road unterlagen die Königlichen gegen den FC Liverpool verdientermaßen mit 0:2. Zur tragischen Figur wurde einmal mehr Kylian Mbappé, der einen Elfmeter verschoss und damit die Chance zum zwischenzeitlichen Ausgleich liegen ließ. Zwar scheiterte kurz darauf auch Mo Salah vom Punkt, jedoch machte Cody Gakpo den Liverpool-Sieg in der 76. Minute klar, nachdem Alexis Mac Allister schon kurz nach der Pause auf 1:0 stellen konnte. Aus Real-Sicht ist aber weniger die eine Pleite beim FC Liverpool fatal, die auch einem Top-Team schon mal passieren kann, sondern die Gesamt-Performance in der Champions League. In der Tabelle der Ligaphase sind die Madrilenen 24. und damit nur einen Rang vom vorzeitigen Aus entfernt. Kein Wunder also, dass die Presse kein gutes Haar an der Mannschaft von Carlo Ancelotti lässt. ran fasst die internationalen Pressestimmen zur Real-Pleite zusammen:

Pressestimmen Spanien Mundo Deportivo: "Es war eine Niederlage, bei der die Paraden von Courtois nicht ausreichten. Und sie waren nicht genug, weil Mbappé nicht nur nicht der entscheidende Spieler war, den Madrid erwartet hatte, sondern auch noch einen Elfmeter zum 1:1 verschoss. Ein europäisches Debakel für Real Madrid gegen ein unschlagbares Liverpooler Team in Europa, das die ganze Peinlichkeit der weißen Mannschaft zeigte." Marca:



"Courtois kommt nicht gegen Mbappé an: Madrid unterliegt in Anfield durch ein Tor von Mac Allister und ein weiteres von Gakpo, das noch höher hätte ausfallen können, wenn der belgische Torhüter nicht gewesen wäre. Kylian war sehr schwach und verschoss einen Elfmeter, der das Bild in der Champions League verkompliziert." as:



"Weder Madrid noch Mbappé: Ein schwarzer Abend für die Weißen und für Mbappé, der einen Elfmeter verschoss und ungeschickt agierte." sport: "Die Zukunft von Carlo Ancelotti ist in der Schwebe und ein Großteil der Schuld daran liegt bei Kylian Mbappé, dessen Zeit bei Real Madrid einen ruinösen Start hat.“ EL PAÍS:



"Madrid hat ein Problem – und das heißt Kylian Mbappé. Sein vergangener Monat im Spitzenfußball ergibt keinen Sinn. Keinen. Fehlendes Selbstvertrauen, fehlendes Glück, fehlende Tore, einfach alles fehlt.“ El Mondo:



"Es war die Fortsetzung von Mbappés Alptraum, gerade als seine Mannschaft sein Talent am meisten brauchte. Wo die Blancos im Februar 2023 emporstiegen, fielen sie im November 2024 zu Boden. Sie machen sich das Leben in der Ligaphase der Champions League selbst schwer. Die Blancos sind nun 24. und damit das letzte Team, das noch einen Platz in den Playoffs im Januar hat. Nur sechs Punkte aus fünf Spielen. Die Lage ist ernst.“

Pressestimmen England The Guardian:



"Real Madrid hat Liverpool mehr verletzt als jeder andere Gegner in Europa. In vier der letzten sieben Saisons haben sie ihre Hoffnungen beendet - am meisten quälend im Finale 2018 und 2022. Dies war eine Nacht, in der Liverpool sich durchsetzte und dabei ein paar Dämonen verbannte. Madrid war eine blasse Nachahmung seines besten Selbst, Mbappé war nicht der einzige Spieler, der Einsatz vermissen hat lassen." The Sun:



"Mac in Business! Für Mbappé und Bellingham war es ein schlechter Abend. Ein sehr schlechter Abend." Daily Mail:



"Reds gewinnen eindrucksvoll und bleiben an der Spitze, nachdem Kylian Mbappé und Mo Salah in einer chaotischen zweiten Halbzeit beide einen Elfmeter verschossen hatten." Sky Sports:



"Es war eine miserable Nacht für Mbappe und eine magische für Conor Bradley, der ihn nicht nur gut bewachte, sondern sogar den Assist für Mac Allisters Eröffnungsspiel lieferte."

Pressestimmen Deutschland Spiegel:



"Königliche Sorgen: Zur Wahrheit dieses Spiels gehört auch: Selten wirkten die Madrilenen in den vergangenen Jahren so schlagbar wie zurzeit. Real schleppt sich durch die Saison, Neuverpflichtung Kylian Mbappé befindet sich in einem Formtief." Bild:



"Real Krise! Jetzt verballert Mbappé auch noch Elfer" Sport1:



"Nächste Pleite: Real-Krise spitzt sich zu" ntv:



"Real Madrid kommt in der Champions League weiter nicht in Fahrt. Beim FC Liverpool vergibt Kylian Mbappé per Elfmeter die Chance zum Ausgleich. Dann patzt zwar auch Mo Salah, dafür schlagen die Engländer anderweitig zu."

