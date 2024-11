Manchester City erlebt das nächste unfassbare Desaster in der Champions League. Trainer Pep Guardiola gibt ein schockierendes Bild bei einem Interview nach dem Spiel ab.

Pep Guardiola und Manchester City sind endgültig in einer tiefen Krise angekommen. Dem englischen Meister reichte in der Champions League gegen Feyenoord auch eine komfortable 3:0-Führung nicht, um sich nach fünf Pflichtspielniederlagen in Serie wieder etwas Luft zu verschaffen.

Erneut tat sich City zu Beginn sehr schwer und benötigte einen Foulelfmeter für die Führung. Erling Haaland (44.) verwandelte sicher. Mit der Führung im Rücken spielte City besser auf. Schon kurz nach der Pause erhöhte erst der frühere DFB-Kapitän Gündogan mit einem abgefälschten Schuss (50.), dann legte Haaland mit seinem zweiten Treffer nach (53.).

Hadj Moussa leitete nach einem groben Abwehrfehler von Josko Gvardiol dann aber die späte Wende ein (75.). Nach zwei weiteren Patzern in der City-Defensive - insbesondere Keeper Ederson - sorgten Santiago Gimenez (82.) und David Hancko (89.) noch für eine Punkteteilung.

Nach Abpfiff kursierten im Netz schockierende Bilder von Pep Guardiola, dessen Kopf und Nase von Blessuren und Kratzern bedeckt waren. Auf die Nachfrage eines Journalisten erwiderte Pep mit bizarrem Lächeln: "Das war ich, mit meinem Fingernagel. Ich will mich selbst verletzen."