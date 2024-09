Anzeige Die Mannschaftsmarktwerte der Champions-League-Teilnehmer erreichen astronomische Höhen. Die deutschen Teams müssen sich allerdings nicht verstecken. An Überraschungen mangelt es ebenfalls nicht. Von Tobias Wiltschek und Michal Swiderski Die neue, von Grund auf reformierte Champions League ist in die Ligaphase gestartet. An ihr nehmen - im Gegensatz zur früheren Gruppenphase mit 32 Mannschaften - 36 Teams teil, die bis Ende Januar acht Spiele gegen unterschiedliche Mannschaften bestreiten. Die UEFA wirbt für das neue Format auch damit, dass es schon in der Vorrunde zu mehr spannenden und hochklassigen Spielen kommt als bisher. Dies mag durchaus sein. Ausgeglichener von den finanziellen Möglichkeiten aber ist die neue Champions League sicherlich nicht geworden. Wie groß der wirtschaftliche Unterschied zwischen den absoluten Topklubs und den Außenseitern ist, unterstreichen die Marktwerte der 36 Teilnehmer, die von "transfermarkt.de" ermittelt werden. Der Unterschied beträgt teilweise eine Milliarde Euro und noch mehr. ran hat sich die Zahlen angeschaut und ein entsprechendes Ranking erstellt.

Platz 36: Slovan Bratislava - Marktwert 24,15 Millionen Euro Das Schlusslicht dieses Rankings kommt aus der Slowakei. Mit einem niedrigen zweistelligen Millionen-Wert ist der Gegner des VfB Stuttgart und von Bayern München das mit Abstand preiswerteste Team aller 36 Teilnehmer.

Platz 35: Young Boys Bern - Marktwert 62,00 Millionen Euro Mit dem Schweizer Serienmeister folgt ein weiteres Leichtgewicht in der Königsklasse, was die finanziellen Möglichkeiten angeht. Wertvollster Spieler des Klubs aus Bern ist der kongolesische Nationalstürmer Elia Meschack mit 7,5 Millionen Euro.

Anzeige Platz 34: Sturm Graz - Marktwert 67,90 Millionen Euro Der Überraschungsmeister aus Österreich spielt zum ersten Mal seit der Saison 2000/01 wieder an der Champions League teil. Sportlich gesehen, konnten die Grazer dem Abo-Meister aus Salzburg in der vergangenen Saison ein Schnippchen schlagen. Finanziell aber stehen sie weiter im Schatten der "Bullen".

Platz 33: Sparta Prag - Marktwert 71,65 Millionen Euro Sparta ist mit 14 Titeln nach wie vor Rekordmeister der tschechischen Liga. Im Konzert der europäischen Größen hat der Hauptstadtklub aber schon lange nicht mehr mitgespielt. Einmal - vor über 20 Jahren - stand Sparta mal im Achtelfinale der Champions League. Da scheiterte man am AC Mailand aus Italien.

Platz 32: Roter Stern Belgrad - Marktwert 71,65 Millionen Euro Der Gegner des VfB Stuttgart in der Ligaphase der reformierten Champions League hat eine glanzvolle Vergangenheit. 1990/91 gewann Roter Stern den Vorgängerwettbewerb der Champions League. Von altem Glanz ist aber nicht mehr viel übrig. Der wertvollste Spieler der Belgrader ist er ehemalige Stuttgarter Silas mit einem Marktwert von 10 Millionen Euro.

Platz 31: Dinamo Zagreb - Marktwert 73,15 Millionen Euro Im ehemaligen Jugoslawien war Zagreb noch der Erzrivale von Roter Stern Belgrad. Mittlerweile ist Dinamo in der kroatischen Liga schon seit Jahren die unangefochtene Nummer 1. Zu großen Erfolgen auf internationaler Bühne hat es für den Ex-Klub von Dani Olmo dennoch kaum gereicht.

Platz 30: Celtic Glasgow - Marktwert 119,15 Millionen Euro Ähnlich wie Dinamo in Kroatien zieht auch Celtic in Schottland zuletzt meist einsam seine Kreis - ab und an gestört vom Old-Firm-Rivalen, den Rangers. Mit Arne Engels vom FC Augsburg machten die "Bhoys" am Deadline Day noch ihren Königstransfer des Sommers perfekt. Die wertvollsten Spieler im Kader des Teams von Brendan Rodgers sind aber Cameron Carter-Vickers und Kyogo Furuhashi (je 14 Mio.)

Platz 29: Stade Brest - Marktwert 123,70 Millionen Euro Wie der VfB Stuttgart in der Bundesliga qualifizierten sich auch die Bretonen in der starken Ligue 1 völlig unerwartet für die Champions League. Für Brest wäre die Qualifikation für die Playoffs schon ein großer Erfolg. Dafür muss man in der neuen Ligaphase übrigens mindestens 24. werden.

Anzeige Platz 28: FC Brügge - Marktwert 137,25 Millionen Euro Der FC Brügge hat es zuletzt immer wieder in die Gruppenphase der Champions League geschafft. In der vorletzten Saison erreichten die Belgier sogar das Achtelfinale. Ein erneuter Einzug in die Runde der letzten 16 wäre für das Team, bei dem mittlerweile der Ex-Herthaner Dedryck Boyata spielt, ein großer Erfolg.

Platz 27: Schachtar Donezk - Marktwert 160,20 Millionen Euro Nach wie vor unter extrem schwierigen Bedingungen wegen des Krieges schaffte es Schachtar auch in dieser Saison in die Champions League. Dort tragen die Ukrainer ihre Heimspiele übrigens in der Arena AufSchalke aus. Am 10. Dezember ist dort der FC Bayern mit dem Ex-Schalker Manuel Neuer zu Gast.

Platz 26: FC Salzburg - Marktwert 169,48 Millionen Euro Erstmals seit einigen Jahren musste Salzburg mal wieder den Umweg über die Qualifikation nehmen. Das schaffte das Team, das normalerweise Red Bull heißt, mit Siegen über Twente und Dynamo Kiew. Dem Duell mit den "Bullen" aus Leipzig gehen die Salzburger in der Ligaphase zumindest noch aus dem Weg.

Platz 25: FC Girona - Marktwert 208,00 Millionen Euro Nicht zu Red Bull, dafür aber zur City Football Group um Manchester City gehört der Emporkömmling aus Spanien. Für die Mega-Transfers wie bei ManCity reicht es zwar noch nicht. Mit Donny van de Beek und Abel Ruiz konnten sich die Spanier aber auch recht namhaft verstärken.

Platz 24: OSC Lille - Marktwert 257,70 Millionen Euro Der letztjährige Tabellenvierte der Ligue 1 ist das erste Team, das die Marktwert-Grenze von einer Viertel Milliarde überschreitet. Wertvollster Spieler des Klubs ist der kanadische Nationalstürmer Jonathan David mit einem Marktwert von 50 Millionen Euro.

Platz 23: FC Bologna - Marktwert 281,30 Millionen Euro Der Debütant in der Champions League war in der vergangenen Saison das Überraschungsteam der Serie A. Mit Joshua Zirkzee, der zu Manchester United wechselte, haben sie im Sommer aber nicht nur an sportlicher Qualität, sondern auch an Marktwert etwas eingebüßt.

Platz 22: VfB Stuttgart - Marktwert 285,08 Millionen Euro Das preiswerteste Team aus der Bundesliga in der Champions League kratzt immerhin schon knapp an der 300-Millionen-Marke. Wertvollster Akteur im aktuellen Kader ist laut "transfermarkt.de" der französische U21-Nationalspieler Enzo Millot mit 30 Millionen Euro.

Platz 21: Feyenoord Rotterdam - Marktwert 286,60 Millionen Euro Das Team um den deutschen Torwart Timon Wellenreuther nimmt zum zweiten Mal in Folge an der Champions League teil. Wertvollster Spieler der Mannschaft aus der niederländischen Hafenstadt ist Mexikos Nationalstürmer Santiago Gimenez (40 Millionen Euro).

Platz 20: PSV Eindhoven - Marktwert 318,60 Millionen Euro Der ehemalige Klub von Mario Götze hat mittlerweile das wertvollste Team in den Niederlanden (Ajax Amsterdam ist in dieser Wertung nur noch Dritter). Wertvollster Spieler ist auch bei der PSV ein Offensivakteur: Rechtsaußen Johan Bakayoko mit 45 Millionen Euro Marktwert.

Platz 19: Benfica Lissabon - Marktwert 329,00 Millionen Euro Jan-Niklas Beste wechselte im Sommer aus dem beschaulichen Heidenheim in die Metropole Lissabon. Mit seinen 15 Millionen Euro liegt er in der teaminternen Marktwerttabelle aber nur im Mittelfeld. Wertvollster Spieler ist mit Innenverteidiger Antonio Silva (45 Mio.) ausnahmsweise mal ein Abwehrspieler.

Platz 18: AS Monaco - Marktwert 339,20 Millionen Euro Nur rund zehn Millionen Euro höher liegt bereits das zweitwertvollste Team der Ligue 1. Der Vizemeister um Cheftrainer Adi Hütter verlor im Sommer alleine durch die Abgänge von Youssouf Fofana und Mohamed Camara 50 Millionen Euro an Marktwert. Mit jeweils 30 Millionen Euro bleiben Russland-Star Aleksandr Golovin sowie Sturm-Juwel Folarin Balogun die wertvollsten Akteure der Monegassen. Dahinter folgt Kapitän und Ex-Fohlen Denis Zakaria.

Platz 17: Sporting Lissabon - Marktwert 383,50 Millionen Euro Nach einjähriger Pause meldet sich Sporting Lissabon zurück in der Königsklasse. Passend dazu kann erstmals seit 2016 kein anderer Verein in Portugal einen höheren Gesamtmarktwert vorweisen. Das Star-Aufgebot der Hauptstädter endet dabei längst nicht beim umworbenen Knipser Viktor Gyökeres, der Sporting für rund 100 Millionen Euro verlassen können soll. Zum Kader gehören unter anderem noch Ex-BVB-Flirt Morten Hjulmand oder das Portugal-Duo um Gonçalo Inacio sowie Pedro Goncalves.

Platz 16: Atalanta Bergamo - Marktwert 426,10 Millionen Euro Knapp 100 Millionen Euro investierte La Dea in neue Spieler. Charles De Ketelaere, der für 22 Millionen Euro von Ligakonkurrent Milan nach Bergamo wechselte, darf sich wohl als Königstransfer bezeichnen. Außerdem heuerte etwa Leverkusen-Verteidiger Odilon Kossounou auf Leihbasis an. Trotz der hohen Ausgaben verzeichnete der Vorjahresvierte ein Transferplus. Das liegt in erster Linie am Verkauf von Teun Koopmeiners - Juventus Turin blätterte knapp 55 Mio. Euro für den Niederländer hin.

Platz 15: Borussia Dortmund - Marktwert 461,60 Millionen Euro Der Vorjahresfinalist konnte sich mitunter aufgrund der Einnahmen aus der Champions League eine negative Gesamtbilanz erlauben. Niclas Füllkrug wurde als einziger Leistungsträger verkauft. Die beiden Vereinsikonen Marco Reus und Mats Hummels gingen ablösefrei, Ian Maatsen und Jadon Sancho kehrten nach ihren Leihen auf die Insel zurück. Beim BVB stehen gleich fünf Akteure an der Spitze der Marktwert-Rangliste: Offensiv-Herzstück Julian Brandt, Star-Torwart Gregor Kobel, Flügelflitzer Donyell Malen, Abwehr-Boss Nico Schlotterbeck und Sturm-Neuzugang Serhou Guirassy. Mit einem Marktwert von je 40 Millionen Euro macht das Quintett bereits über 40 Prozent des Mannschaftswerts aus.

Platz 14: RB Leipzig - Marktwert 513,90 Millionen Euro Der nächste deutsche Teilnehmer knackt die magische halbe Milliarde. Erneut gehen die Roten Bullen mit einem starken Kader in die Saison: Die Verkäufe von Dani Olmo und Mohamed Simakan an Barcelona beziehungsweise Al-Nassr dürften angemessen kompensiert worden sein. Rechtsverteidiger Lutsharel Geertruida gehört mit einem Marktwert in Höhe von 32 Millionen Euro zwar auf Anhieb zu den fünf wertvollsten RB-Akteuren, doch mit dem Offensiv-Trio um Xavi Simons (80 Mio.), Lois Openda (60 Mio.) und Benjamin Sesko (50 Mio.) kann der 24-Jährige derzeit nicht mithalten.

Platz 13: Atletico Madrid - Marktwert 529,50 Millionen Euro Es war einer der größten Transfers des Sommers: Argentinien-Knipser Julian Alvarez tauscht Manchester City gegen Atletico Madrid. 75 Millionen Euro überwiesen die Colchoneros auf die Insel. Der Marktwert liegt sogar noch 15 Millionen höher. Interessant: Auch der zweit- und drittwertvollste Atleti-Spieler ist jeweils ein Neuzugang. Conor Gallagher kam vom FC Chelsea und Robin Le Normand verabschiedete sich von Real Sociedad.

Platz 12: Juventus Turin - Marktwert 575,15 Millionen Euro Die Alte Dame kann einen deutlichen Gesamtwertsprung vorweisen. Im Vergleich zum Transferschluss vor einem Jahr ist die Summe nun rund ein Drittel höher. Für gute 50 Millionen Euro wurde Villa-Star Douglas Luiz nach Italien gelotst und stieg mit einem Marktwert von 70 Millionen Euro direkt zum Turiner Spitzenreiter auf. Dahinter folgt Serbien-Stürmer Dusan Vlahovic.

Platz 11: Aston Villa - Marktwert 595,45 Millionen Euro Da Luiz nun nicht mehr zum Kader gehört, rutscht Ollie Watkins auf Platz eins. Der Wert des 28-jährigen Engländers wird, genauso wie bei Vlahovic, auf 65 Millionen Euro geschätzt. Der Emery-Klub kommt auf ein ziemlich ausgeglichenes Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben. Zwar griffen die Villans für Everton-Motor Amadou Onana und Ex-BVB-Star Ian Maatsen tief in die Tasche, doch im Gegenzug sahnten sie alleine mit dem Verkauf von Moussa Diaby an Al-Ittihad stolze 60 Millionen Euro ab.

Platz 10: AC Mailand - Marktwert 601,01 Millionen Euro In den Top 10 macht der AC Mailand den Anfang. Die Bilanz des dreimaligen Champions-League-Siegers seit seinem Königsklassen-Comeback 2021: zweimal Gruppenphase und eine Halbfinalteilnahme. Mit Oliver Giroud verließ zwar ein großer Name die Rossoneri in Richtung Los Angeles, doch nur Charles De Ketelaere brachte dem Klub diesen Sommer mehr als 3,5 Millionen Euro ein - nämlich 22 Millionen. Top-Star bleibt selbstverständlich Rafael Leao mit einem Marktwert von 90 Millionen Euro.

Platz 9: Bayer Leverkusen - Marktwert 627,25 Millionen Euro Die Double-Saison der Werkself spiegelt sich auch in den Marktwerten wider. Ein Anstieg von 446 Millionen Euro auf 627 Millionen entspricht einem Zuwachs von sage und schreibe 40,6 Prozent. Alle in den Schatten stellt dabei wenig überraschend DFB-Hoffnung Florian Wirtz, dessen Wert nun schon 130 Millionen Euro beträgt. Kann Xabi Alonso diesmal auch in der Königsklasse zaubern? Seit 2002 war bisher immer spätestens im Achtelfinale Schluss.

Platz 8: Inter Mailand - Marktwert 672,30 Millionen Euro Etwas anders sieht das im Falle der aus Nerazzurri aus - der Mailand-Klub stand im selben Zeitraum unter anderem zweimal im Finale und triumphierte sogar in einem der Endspiele. Der wertvollste Akteur der teuersten Mannschaft Italiens geht auf Torejagd: Kapitän Lautaro Martinez bewegt sich mit 110 Millionen Euro als einziger Serie-A-Profi jenseits der 100-Millionen-Marke.

Platz 7: Paris Saint-Germain - Marktwert 873,50 Millionen Euro In Frankreich sucht PSG zumindest auf dem Papier seinesgleichen. Trotz der Abgänge von Real-Neuzugang Kylian Mbappe und Uruguay-Mittelfeldmann Manuel Ugarte ist der Scheich-Klub mehr als doppelt so wertvoll wie Verfolger AS Monaco. Dafür sorgten hauptsächlich die Verpflichtungen von Joao Neves, Desire Doue und Willian Pacho für insgesamt rund 150 Millionen Euro. An der Marktwertspitze thront übrigens das BVB-Duo um Ousmane Dembele und Achraf Hakimi mit je 60 Millionen Euro. Doch ob das für die langersehnte Trophäe reicht?

Platz 6: FC Barcelona - Marktwert 875,40 Millionen Euro Deutlich größere Hoffnungen dürften sich die Fans der Katalanen machen. Eine zentrale Rolle wird dabei wohl Wunderkind Lamine Yamal spielen - nach einem Real-Quartett ist der 17-Jährige schon der fünftwertvollste Spieler der Liga. Auf dem Transfermarkt blieb es dafür vergleichsweise ruhig. Leipzig-Star Dani Olmo kehrte ins Camp Nou zurück und soll zum ersten Champions-League-Sieg seit 2015 verhelfen.

Platz 5: FC Liverpool - Marktwert 923,00 Millionen Euro Neu-Trainer Arne Slot musste ebenfalls auf eine umfangreiche Shoppingtour nach Ende der Klopp-Ära verzichten. Giorgi Mamardashvili kostete zwar 30 Millionen Euro, wird aber erst kommendes Jahr an der Anfield Road aufkreuzen. Federico Chiesa kam hingegen mit 12 Millionen Euro als richtiges Schnäppchen. Womöglich brauchen die Reds allerdings einfach keine weiteren Verstärkungen. Dominik Szoboszlai, Luis Diaz und Alexis Mac Allister werden auf jeweils 75 Millionen Euro geschätzt.

Platz 4: FC Bayern München - Marktwert 945,60 Millionen Euro Kurz hinter dem Podium landet der Rekordmeister. Die Münchner nehmen das "Finale Dahoam" ins Visier und haben dafür in etwa doppelt so viel ausgegeben wie eingenommen. Ein Großteil der Mittel floss mit je rund 50 Millionen Euro in die Verpflichtungen von Michael Olise und Joao Palhinha. Noch vor dem Portugiesen landen Wunderkind Jamal Musiala (130 Mio. Euro), Star-Knipser Harry Kane (100 Mio. Euro) und Offensiv-Künstler Leroy Sane (70 Mio. Euro). Matthijs de Ligt hätte Platz vier eingenommen, doch der Niederländer läuft mittlerweile bekanntlich für Manchester United auf.

Platz 3: FC Arsenal - Marktwert 1,17 Milliarden Euro Es wird zehnstellig, dabei waren die Gunners vor zwei Jahren noch gut die Hälfte wert. Die Top-Neuzugänge Riccardo Calafiori und Mikel Merino sind im Marktwert-Ranking erst auf Platz zehn und elf zu finden. England-Rechtsaußen Bukayo Saka kommt dafür auf einen Spitzenwert von 140 Millionen Euro. Erst in der vergangenen Spielzeit kehrte Arsenal nach sieben Jahren in die Champions League zurück - der FC Bayern schickte die Arteta-Elf im Viertelfinale mit einem 0:1 im Rückspiel nach Hause.

Platz 2: Manchester City - Marktwert 1,26 Milliarden Euro In der Premier League führt kaum ein Weg an ihnen vorbei und nun wollen sie auch in der Königsklasse nach einjähriger Pause zurück auf den Thron. Große Kaderanpassungen hielten die Verantwortlichen anscheinend nicht für notwendig: Für Brasilien-Juwel Savinho überwiesen die Skyblues 25 Millionen Euro nach Troyes, Ilkay Gündogan kehrte ablösefrei aus Barcelona zurück. Pep Guardiola stehen gleich drei Akteure mit einem Marktwert über 100 Millionen Euro zur Verfügung: Erling Haaland, Phil Foden sowie Rodri. Citys größter Konkurrent kann das natürlich noch übertreffen...

