Champions League

Champions League: Newcastle United auf Achtelfinalkurs - DFB-Star trifft

  • Aktualisiert: 18.02.2026
  • 21:45 Uhr
  • SID

Newcastle United steht kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Das Hinspiel gegen Qarabag Agdam gewannen die Engländer deutlich.

Newcastle United kann nach einer Torshow von Offensivspieler Anthony Gordon für das Achtelfinale der Champions League planen. Die Mannschaft von Teammanager Eddie Howe gewann das Play-off-Hinspiel bei Qarabag Agdam mit 6:1 (5:0) und verschaffte sich eine äußerst komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) im Norden Englands.

Nationalspieler Malick Thiaw (8.) traf in der turbulenten Anfangsphase per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:0 für den Premier-League-Klub. Zum großen Matchwinner avancierte aber Gordon: Der Stürmer (3., 32./Handelfmeter, 33., 45.+1/Foulelfmeter) schnürte im ersten Abschnitt einen Viererpack, für den 24-Jährigen waren es die Tore sieben bis zehn in der laufenden Champions-League-Saison. Er überflügelte damit Vereinsikone Alan Shearer (6) und ist nun alleiniger Königsklassen-Rekordtorschütze Newcastles. Im zweiten Abschnitt stellte Jacob Murphy (72.) nach dem Ehrentreffer von Elwin Jafargulijew (55.) den alten Abstand wieder her.

Die Gäste dominierten die Partie und erspielten sich frühzeitig zahlreiche Möglichkeiten, Qarabag setzte offensiv kaum Akzente. Gordon (14.) vergab aus bester Position zunächst eine höhere Führung, ehe er wenig später mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung sorgte. Dem vierten Treffer ging ein Ballgewinn von Nationalspieler Nick Woltemade voraus.

