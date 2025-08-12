Anzeige
1. Runde im DFB-Pokal

DFB-Pokal heute live: Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker - Halbzeitstand 0:0

  • Aktualisiert: 18.08.2025
  • 22:00 Uhr

In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft Borussia Dortmund auf Rot-Weiss Essen. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Vor dem Bundesliga-Start steht für Borussia Dortmund der DFB-Pokal auf dem Programm. In der 1. Runde kommt es für den BVB direkt zu einem  Ruhrpott-Derby gegen Rot-Weiss Essen.

Der Klub aus der 3. Liga dürfte deshalb hochmotiviert in die Begegnung gehen, auch wenn es zum Drittliga-Start sowohl gegen den TSV Havelse als auch gegen 1860 München nur zu einem 1:1 reichte.

Anzeige
Anzeige
Borussia Dortmund v Ulsan HD FC: Group F - FIFA Club World Cup 2025

RW Essen vs. BVB LIVE und KOSTENLOS auf Joyn schauen!

Ausgewählte Spiele des DFB-Pokals gibt's LIVE auf Joyn.

Anzeige

Auch der BVB befindet sich noch nicht in Top-Form. Die Generalprobe für das Pokalspiel verloren die "Schwarz-Gelben" mit 1:2 gegen Juventus Turin. Überschattet wurde die Niederlage allerdings durch die schwere Verletzung von Niklas Süle.

Der Innenverteidiger hat sich laut "Bild"-Informationen einen Muskelbündelriss zugezogen und fällt somit wohl mehrere Wochen aus.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zum DFB-Pokal

  • Alle News zum BVB

  • 2. Bundesliga deckt auf: Deutschland hat ein Schiedsrichter-Problem - ein Kommentar

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

+++ Update: 18. August, 21:30 Uhr: Halbzeitstand 0:0 +++

Der gerade defensiv mit großen Personalproblemen geplagte BVB hat sich in der ersten Halbzeit sehr schwer. Underdog Essen kämpft wacker und hat kurz vor der Halbzeit die große Chance zur Führung. Kobel rettet gegen den frei durchgelaufenen Safi aber stark.

+++ Update: 18. August, 19:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Mit folgenden Aufstellungen beginnen die Teams:

RWE: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Hofmann, A. Arslan, Gjasula, Brumme - Moustier - Safi, Mizuta

BVB: Kobel - Mane, Anton, Bensebaini - Couto, Sabitzer, Svensson - Groß, Nmecha - Guirassy, Beier

Anzeige

Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Erstrundenspiel im DFB-Pokal?

Anzeige

1. Runde im DFB-Pokal heute live: Läuft Rot-Weiss Essen gegen den BVB im Free-TV?

Ja, läuft es. Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

Anzeige

RW Essen - BVB heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter zeigt alle Partien des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender zu empfangen, ist dafür aber ein Pay-TV-Vertrag notwendig.

Anzeige

DFB-Pokal heute im Livestream: Essen vs. Dortmund kostenlos auf Joyn sehen

Die ARD-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ARD-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Anzeige

Dortmund zu Gast in Essen heute live: Wo gibt's einen Ticker zur 1. Runde im DFB-Pokal?

Wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund heute live: Alle Informationen zur Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal

  • Spiel: Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund
  • Datum und Uhrzeit: 18. August; 20:45 Uhr
  • Trainer: Uwe Koschinat (Rot-Weiss Essen), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, ARD-Mediathek, Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de, ran-App
Anzeige
Mehr News und Videos
Guirassy
News

Dortmunder Dusel-Sieg: Guirassy schockt RWE spät

  • 18.08.2025
  • 22:54 Uhr
DFB-Pokal
News

2. Pokal-Runde: Darum ist die Auslosung erst Ende August

  • 18.08.2025
  • 22:48 Uhr
Vor dem Spiel selbst sportlich aktiv: Uwe Koschinat
News

Essen-Trainer Koschinat joggt zum Pokalspiel

  • 18.08.2025
  • 21:26 Uhr
2210408898
News

Nicht im Kader: U21-Star vor Blitz-Abschied?

  • 18.08.2025
  • 21:21 Uhr
Hertha Pokal
News

DFB-Pokal: Hertha, Mainz und Fortuna kämpfen sich weiter

  • 18.08.2025
  • 21:06 Uhr
Plea war im Sommer von Gladbach zur PSV gewechselt
News

Schwere Knieverletzung: OP zwingt Plea zu monatelanger Pause

  • 18.08.2025
  • 20:56 Uhr
Umkämpftes Duell zweier Zweitligisten
News

Ernst stark: Hertha im Elfmeterschießen weiter

  • 18.08.2025
  • 20:54 Uhr
Fehlt den Wölfen: Denis Vavro
News

Wolfsburgs Vavro fällt mit Muskelverletzung aus

  • 18.08.2025
  • 20:53 Uhr
Mic Drop: Amiri bejubelt seinen Freistoßtreffer
News

Amiri trifft herrlich: Mainz feiert Arbeitssieg in Dresden

  • 18.08.2025
  • 20:13 Uhr
Max Eberl (FC Bayern Muenchen, Sportvorstand) vor dem Spiel, GER, FC Bayern Muenchen vs. Tottenham Hotspur, Fussball, Telekom Cup, Testspiel, Saison 2025 2026, 07.08.2025, GER, FC Bayern Muenchen v...Update
News

Neuzugang: FC Bayern holt Eintracht-"Star"

  • 18.08.2025
  • 19:42 Uhr