Champions League: Spektakel zwischen Real Madrid und Manchester City

Anzeige

Spektakel im Kampf der Giganten: Real Madrid und Manchester City haben sich in einem wahren Hochglanz-Duell mit 3:3 (2:1) getrennt - und nach 90 atemlosen Minuten im Estadio Bernabeu ist völlig unklar, welches der beiden Schwergewichte ins Halbfinale der Champions League einziehen wird.

Nach dem Viertelfinal-Hinspiel scheint Real mit Toni Kroos und Antonio Rüdiger im Nachteil, am 17. April fällt die Entscheidung in Manchester.

Ein Eigentor durch Ruben Dias (12.) sowie die Treffer von Rodrygo (14.) und Federico Valverde (79.) fielen für Madrid, Bernardo Silva (2.), Phil Foden (66.) und der frühere Leipziger Josko Gvardiol (71.) trafen für City - gerade die Tore durch Valverde, Foden und Gvardiol waren dabei echte Kunstwerke.

Die deutschen Nationalspieler spielten am Ende Nebenrollen an diesem wilden Fußballabend. Rüdiger und seine Kollegen verrichteten lange Zeit geradezu grimmige Defensivarbeit, konnten die Traumtore der Engländer aber nicht verhindern - Kroos bestimmte zunächst das Tempo, musste in der hektischen Phase aber für Luka Modric vom Platz.

Das erneute Aufeinandertreffen der beiden europäischen Schwergewichte ist der vorläufige Höhepunkt der bisherigen Champions-League-Saison, bereits zum vierten Mal in den vergangenen fünf Spielzeiten messen sich die Klubs in der Königsklasse. Es sei mittlerweile "ein Klassiker", sagte City-Coach Pep Guardiola, und die Atmosphäre in Madrid passte dazu.