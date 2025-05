Im Finale der Champions League trifft Paris Saint-Germain auf Inter Mailand. ran hat die Stimmen zum Spiel in München.

Es ist so weit! Im Finale der Champions League kämpfen Paris Saint-Germain und Inter Mailand um den Titel. In der Allianz Arena in München steigt die Partie.

ran hat im Vorfeld die Stimmen zum Finale gesammelt (Quelle: "ZDF").

Luis Enrique (Trainer, PSG): "Wir wollen heute im Spiel Spaß haben und wir wollen die Atmosphäre genießen. Wir haben die Mentalität, wir haben ein Ziel und die Stimmung ist da. Ich denke, es wird heute wichtig sein, die Emotionen in den Griff zu bekommen."