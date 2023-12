Champions League 2023/24: Lage in allen Gruppen vor dem 6. Spieltag - Wer kommt wie weiter?

Anzeige

Champions League, 6. Spieltag: FC Bayern gewinnt Gruppe A - Dahinter alles offen Dem FC Bayern München ist nach vier Siegen aus fünf Spielen der erste Platz in Gruppe A nicht mehr zu nehmen. Daran änderte auch das Remis im Duell mit dem FC Kopenhagen am vergangenen Mittwoch nichts. Dahinter bleibt es aber spannend - sowohl im Rennen um den zweiten als auch um den dritten Platz. Eine Entscheidung zwischen dem FCK (5 Punkte), Galatasaray Istanbul (5) und Manchester United (4) fällt erst am 6. und letzten Spieltag. Will ManUnited nach dem 3:3 in Istanbul noch das Achtelfinale erreichen, sind die "Red Devils" nicht nur auf einen Sieg gegen die Bayern angewiesen, sondern müssen auch gleichzeitig auf ein Remis zwischen Kopenhagen und Istanbul hoffen. Sollte es bei einem Sieg Manchester Uniteds im Parallelspiel ebenfalls einen Sieger geben, wäre United zumindest noch in der Europa League. Gibt es einen Sieger zwischen Kopenhagen-Istanbul und ein Remis für ManUnited gegen die Bayern, kommt es auf den direkten Vergleich an.

Champions League, Entscheidungen am 6. Spieltag: Arsenal und PSV im Achtelfinale - Sevilla benötigt Sieg Alles klar in Gruppe B - zumindest was die ersten beiden Plätze anbelangt. Der FC Arsenal (12 Punkte) ist nach dem 6:0-Sieg gegen Lens (5) Gruppensieger. Auch die PSV Eindhoven (8) ist nach der 3:2-Aufholjagd beim FC Sevilla (2) für das Achtelfinale qualifiziert, weil sie den direkten Vergleich gegen Lens gewonnen hat. Lens und Sevilla spielen am letzten Spieltag dann im direkten Duell um Platz drei. Sevilla braucht definitiv einen Sieg, sonst überwintert Lens in Europa.

Champions League, 6. Spieltag: Union vor dem Aus - Real Primus in Staffel C Den Gruppensieg hat Real Madrid (15) nach dem 4:2-Erfolg gegen die SSC Neapel (7) sicher. Den Italienern hätte ein Remis für das Achtelfinale gereicht, weil Braga (4) gegen Union Berlin (2) nicht gewonnen hat. Nun kommt es am letzten Spieltag zum direkten Duell zwischen Braga und Napoli. Das Hinspiel ging 2:1 zugunsten der Italiener aus. Ein Remis reicht Napoli für Platz zwei. Braga müsste den direkten Vergleich gewinnen, um sich an der SSC vorbei zu schieben. Union Berlin hat hingegen keine Chancen mehr auf das CL-Achtelfinale, Platz drei ist aber (rechnerisch) noch möglich. Dafür benötigt Union jedoch einen Sieg gegen Real und muss hoffen, dass Braga gegen Neapel verliert. Bei einem Remis Bragas wäre Berlin auch aufgrund des direkten Vergleichs raus.

Anzeige Champions League: Situation in allen Gruppen - Inter und Real Sociedad in Staffel D weiter Aus Gruppe D kommen bereits vor dem 6. Spieltag zwei der fixen Achtelfinal-Teilnehmer. Sowohl Real Sociedad (11) als auch Inter Mailand (11) sind bereits durch. Die Entscheidung um den Gruppensieg fällt im direkten Duell am 6. Spieltag (Hinspiel 1:1). Dahinter benötigt der Viertplatzierte Benfica Lissabon (1) einen Sieg mit mindestens drei erzielten und mindestens zwei Toren Abstand gegen Salzburg (4), um zumindest noch in der Europa League zu überwintern. Das Hinspiel hatte RB schließlich mit 2:0 in Lissabon gewonnen.

Champions League, Gruppe E: Atletico und Lazio weiter - Feyenoord überwintert europäisch In Gruppe E setzten sich sowohl Atletico Madrid (11) als auch Lazio Rom (10) durch und machten am 5. Spieltag das Achtelfinale klar. Im direkten Duell am 6. Spieltag geht's um den Gruppensieg (Hinspiel 1:1). Feyenoord Rotterdam (6) zieht sicher in die Europa League ein, Celtic Glasgow (1) ist raus.

Champions League, Gruppe F: BVB nach Sieg über Milan im Achtelfinale - PSG hat es in der eigenen Hand Borussia Dortmund (10) hat durch den 3:1-Sieg bei der AC Mailand (5) den vorzeitigen Einzug in die K.-o.-Runde geschafft. Im abschließenden Duell mit dem Zweitplatzierten PSG (7) geht es noch um den Gruppensieg, ein Remis würde Dortmund schon reichen. Bei einer Niederlage wäre PSG Erster. PSG selbst ist noch nicht sicher im Achtelfinale, mit einem Sieg gegen Dortmund wären die Franzosen aber dabei. Spielt Paris remis, darf Newcastle (5) nicht gewinnen. Verliert PSG, würde nur ein Unentschieden zwischen Milan und Newcastle das Achtelfinal-Ticket bedeuten. Die Engländer müssen ihrerseits das Duell mit der AC Mailand für sich entscheiden, zudem darf PSG nicht dreifach punkten. Milan kommt nur weiter, wenn sie ihre eigene Partie gewinnen und der BVB Paris schlägt.

Champions League: Manchester City vor Leipzig in Gruppe G - Bern erreicht Europa League In Gruppe G ist die Abschlusstabelle schon vor dem 6. Spieltag fix. Manchester City (15) ist als Gruppenerster durch, Leipzig (9) beendet die Gruppenphase auf dem zweiten Rang. Der dritten Platz und damit auch die Europa-League-Teilnahme sicherte sich YB Bern (4) durch einen 2:0-Erfolg über Roter Stern (1), Belgrad ist Vierter.

Champions League, Gruppe H: Barca erreicht K.-o.-Runde - Endspiel zwischen Porto und Donezk Barcelona (12) hat sich mit 2:1 gegen den FC Porto (9) durchgesetzt und ist nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Ein Remis im abschließenden Spiel gegen die bereits ausgeschiedenen Antwerpener (0) würde zum ersten Platz in Gruppe H reichen. Parallel dazu kommt es in Porto (9) zum Showdown mit Donezk (9). Aufgrund des Erfolgs im ersten Spiel würde Porto schon ein Remis reichen. Bei einer Niederlage würde sich Shakthar noch auf Rang zwei schieben.

