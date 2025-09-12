Anzeige
Königsklasse startet

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse - alle Infos im Überblick

  • Aktualisiert: 17.09.2025
  • 08:26 Uhr
  • ran.de

Die neue Saison in der Champions League steht in den Startlöchern. Wann stehen die Spieltage an? Wer ist überhaupt dabei? Und wo kann man die Spiele im TV verfolgen?

Wer stößt Paris Saint-Germain vom Thron? Oder können die Franzosen ihren Champions-League-Titel verteidigen? Die neue Spielzeit in der europäischen Königsklasse wird Antworten parat haben!

Wie schon im vergangenen Jahr geht die Champions League erneut mit einer aus 36 Teams bestehenden Ligaphase los, bevor die K.o.-Phase ansteht.

Anzeige
Anzeige
Champions League: Highlights kostenlos via Joyn streamen
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN:  Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

Anzeige

In der Ligaphase treffen die Teams auf jeweils acht Vereine und absolvieren jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele. Die acht besten Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in Playoffs um die restlichen Achtelfinalplätze.

Aus Deutschland sind der FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt dabei.

ran hat die wichtigsten Informationen zur Königsklasse für zusammengefasst

Anzeige

Champions League 2025/26 im Free-TV heute live: Kaum Spiele - aber Highlights

Die Königsklasse wird 2025/26 kaum im Free-TV übertragen. Sicher ist: Mindestens das Finale wird auch in diesem Jahr vom ZDF gezeigt.

Wer nicht bereit ist, Geld in ein Pay-TV-Abo zu investieren, kann die Champions League trotzdem verfolgen: Das ZDF zeigt immer Mittwoch ab 23 Uhr die Highlights der deutschen Spiele und die Zusammenfassung der wichtigsten anderen Partien.

Einen kostenlosen ZDF-Livestream gibt es hier bei Joyn.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Champions League im Pay-TV, Livestream und Liveticker

Die Rechte für die Übertragung der Königsklasse liegen weiterhin beim Streamingdienst DAZN, ausgewählte Partien laufen auch beim Pay-TV-Sender des Anbieters.

Weiterhin zeigt Amazon Prime Video einzelne Spiele im Livestream. Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

UEFA Champions League 25/26 heute live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase

  • 1. Spieltag: 16.-18. September 2025
  • 2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025
  • 3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025
  • 4. Spieltag: 4./5. November 2025
  • 5. Spieltag: 25./26. November 2025
  • 6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025
  • 7. Spieltag: 20./21. Januar 2026
  • 8. Spieltag: 28. Januar 2026
  • Play-offs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026
  • Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026
  • Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026
  • Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026
  • Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)
Anzeige

Champions-League-Ligaphase: Wie ist der Modus?

Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts.

Duelle mit Kontrahenten aus dem eigenen Verband sind eigentlich nicht vorgesehen, können aber stattfinden, wenn eine Liga mehr als vier Teilnehmer stellt und nur so eine Patt-Situation verhindert werden kann.

Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

Anzeige

Wie seht die aktuelle CL-Tabelle aus

Anzeige
Ligaphase
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
1Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseSt. GilloiseUSG11003:123
2Arsenal FCArsenal FCArsenalARS11002:023
3Qarabağ FKQarabağ FKQarabağ FKQAR11003:213
4Real MadridReal MadridReal MadridRMA11002:113
5Tottenham HotspurTottenham HotspurTottenhamTOT11001:013
6Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB10104:401
7Juventus TurinJuventus TurinJuventusJUV10104:401
8Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAjaxAJA00000:000
8AS MonacoAS MonacoAS MonacoMON00000:000
8AtalantaAtalantaAtalantaATA00000:000
8Atlético MadridAtlético MadridAtléticoATM00000:000
8Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusenB0400000:000
8Bayern MünchenBayern MünchenBayernFCB00000:000
8Chelsea FCChelsea FCChelseaCHE00000:000
8FC BrüggeFC BrüggeFC BrüggeBRU00000:000
8Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtE. FrankfurtSGE00000:000
8FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR00000:000
8FC KopenhagenFC KopenhagenKopenhagenFCK00000:000
8FK Bodø/GlimtFK Bodø/GlimtBodø/GlimtBOD00000:000
8FK KairatFK KairatFK KairatKAI00000:000
8GalatasarayGalatasarayGalatasarayGAL00000:000
8Inter MailandInter MailandInterINT00000:000
8Liverpool FCLiverpool FCLiverpoolLIV00000:000
8Manchester CityManchester CityMan CityMCI00000:000
8Newcastle UnitedNewcastle UnitedNewcastleNEW00000:000
8Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOlympiakosOLY00000:000
8Paphos FCPaphos FCPaphos FCPAF00000:000
8Paris Saint-GermainParis Saint-GermainParis SGPSG00000:000
8Slavia PrahaSlavia PrahaSlavia PrahaSLP00000:000
8Sporting CPSporting CPSporting CPSCP00000:000
8SSC NeapelSSC NeapelSSC NeapelSSC00000:000
32SL BenficaSL BenficaSL BenficaSLB10012:3-10
33Olympique MarseilleOlympique MarseilleMarseilleOM10011:2-10
34Villarreal CFVillarreal CFVillarrealVIL10010:1-10
35PSV EindhovenPSV EindhovenPSV EindhovenPSV10011:3-20
36Athletic ClubAthletic ClubAthleticATH10010:2-20
  • Nächste Runde
  • Playoffs
Anzeige

Champions League heute live: Welche Teams sind für die Ligaphase qualifiziert?

  • England: FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester City, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United
  • Spanien: FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao
  • Italien: SSC Neapel, Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin
  • Deutschland, FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt
  • Frankfurt: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco
  • Niederlande: PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam
  • Belgien: Union Saint-Gilloise, FC Brügge
  • Portugal: Sporting Lissabon, Benfica Lissabon
  • Dänemark: FC Kopenhagen
  • Türkei: Galatasaray Istanbul
  • Tschechien: Slavia Prag
  • Griechenland: Olympiakos Piräus
  • Kasachstan: Kairat Almaty
  • Norwegen: FK Bodo/Glimt
  • Aserbaidschan: FK Qarabag
  • Zypern: Pafos FC
Anzeige

Champions League heute live: Wie viel Geld ist im Spiel?

2,467 Milliarden Euro schüttet die UEFA in dieser Saison an die Teilnehmer aus. Das Startgeld für jeden Klub beträgt 18,62 Millionen Euro, hinzu kommen Ergebnisprämien.

Pro Sieg erhalten die Vereine 2,1 Millionen und pro Unentschieden 0,7 Millionen, nicht verteilte Beiträge aus diesem Topf (insgesamt 914 Millionen Euro) werden gemäß der Endplatzierung proportional an die Teams vergeben.

Neben einer sogenannten Platzprämie von 275.000 für den Letzten bis zu knapp zehn Millionen für den Ersten der Ligaphase erhalten die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 weitere zwei Millionen, die auf den Plätzen 9 bis 16 eine Million. Zusammen mit den möglichen Einnahmen aus der K.o.-Phase sind so im Maximalfall über 110 Millionen Euro nur durch UEFA-Prämien möglich. Hinzu kommen Zuschauereinnahmen und die Einnahmen aus dem Marktpool.

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige
Mehr News zur Champions League
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 17.09.2025
  • 10:14 Uhr
Entlassen bei Benfica: Bruno Lage
News

Nach Niederlage gegen Qarabag: Benfica entlässt Trainer Lage

  • 17.09.2025
  • 10:02 Uhr
FUSSBALL CHAMPIONS LEAGUE SAISON 2025 2026 1. Spieltag Juventus Turin - Borussia Dortmund 16.09.2025 Torwart Gregor Kobel (Borussia Dortmund) *** FOOTBALL CHAMPIONS LEAGUE SEASON 2025 2026 1 Matchd...
News

BVB-Noten: Kobel überragend, Bensebaini tragisch

  • 17.09.2025
  • 09:41 Uhr
Sinnbildlich: Ryerson (l.) stellt Yildiz im Zweikampf
News

Tor-Wahnsinn in Turin: BVB verschenkt Sieg

  • 17.09.2025
  • 09:39 Uhr
Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
News

CL-Roundup: Real glücklich, Benfica desaströs

  • 17.09.2025
  • 09:38 Uhr
Maximilian Beier (Borussia Dortmund) schaut enttaeuscht, UEFA Champions League 2025 26 League Phase MD1, Juventus v Borussia Dortmund, Juventus Stadium am 16. September 2025 in Turin, Italien. (Fot...
News

Kommentar: Diese Schwäche muss der BVB schnell abstellen

  • 17.09.2025
  • 09:16 Uhr
Pressestimmen zu Juventus vs. BVB
News

Pressestimmen: "BVB-Spektakel mit unfassbarem Ende"

  • 17.09.2025
  • 08:59 Uhr
Kovac will in der Liga nachlegen
News

Kovac über Elfer-Zoff beim BVB: "War klar definiert"

  • 17.09.2025
  • 08:36 Uhr
FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga
News

FC Bayern München vs. FC Chelsea heute live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

  • 17.09.2025
  • 08:30 Uhr
GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt 12.09.2025, BayArena, Leverkusen, GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt, im Bild: die Frankfurter verabschieden sich von de...
News

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

  • 17.09.2025
  • 08:29 Uhr