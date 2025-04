FC Barcelona: Gerard Pique schwärmt von Hansi Flick - "Er macht etwas Unglaubliches"

Beim FC Barcelona läuft es aktuell glänzend. Grund genug für Vereinsikone Gerard Piqué, Trainer Hansi Flick zu loben.

Spitzenreiter, Pokalfinale und auch der Traum von der Königsklassen-Krone lebt: Trainer Hansi Flick jagt gleich in seiner ersten Saison mit dem FC Barcelona das Triple - und erntet dafür von einer Vereinsikone ganz viel Lob.

"Er macht etwas Unglaubliches mit einer Gruppe junger Kerle, die noch keine Erfahrung haben, aber sehr viel Talent", sagte Gerard Piqué dem "SID" vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im Liveticker): "Sie zeigen, dass sie die besten Mannschaften in Europa schlagen können."

Nach einem Jahr ohne Titel hat Barca unter Flick im Saisonendspurt noch Chancen auf drei Trophäen. In der Liga sind die Katalanen um Zauberfuß Lamine Yamal mit vier Punkten Vorsprung auf Real Madrid Tabellenführer, im Pokalfinale kommt es am 26. April zum Clásico mit den Königlichen und in der Königsklasse wartet auf dem Weg ins Endspiel in München nun der BVB.

"Gegen die Borussia wird es ein schweres Spiel. Wenn Barca nach Deutschland kommt, ist es immer ein schweres Spiel", sagte Piqué, der mit Spanien Welt- und Europameister wurde und mit Barcelona unter anderem vier Mal die Champions League gewann: "Es wird nicht einfach werden, aber ich bin zuversichtlich."