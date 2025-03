Für ihn kam Neuzugang Jonas Urbig in der 58. Spielminute ins Spiel.

Der FC Bayern München muss einige Zeit auf Stammtorhüter Manuel Neuer verzichten. Der 38-Jährige verletzte sich im Champions League Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen in der zweiten Halbzeit bei seinem Jubel zum 2:0 am Oberschenkel.

Das Wichtigste in Kürze

Er würde somit die Bundesliga-Spiele gegen Bochum (am kommenden Samstag) und Union Berlin (am 15. März) verpassen sowie das Champions-League-Rückspiel gegen Bayer Leverkusen in der kommenden Woche.

Eine Rückkehr wäre demnach erst am 29. März gegen den FC St. Pauli realistisch.

Neben Manuel Neuer stehen dem FC Bayern München noch Jonas Urbig, Sven Ulreich und Daniel Peretz als Ersatztorhüter zur Verfügung.