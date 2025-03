"Kicker": "Lehrstunde in München: Bayern fertigt Bayer mit 3:0 ab.“

"Bild": "Bayern entzaubert Bayer, Sorge um Neuer. Runde 1 des Königsklassen-Krachers geht an Bayern – und es ist ein rabenschwarzer Abend für Leverkusen.“

Am Ende stand ein 3:0-Sieg für die Münchner auf der Anzeigetafel. Nach dem Torwartfehler von Matej Kovar und einem Platzverweis von Nordi Mukiele wurde das Ergebnis deutlich.

Double-Sieger Bayer Leverkusen droht das Aus in der Champions League. Der Deutsche Rekordmeister FC Bayern lies der Mannschaft um Trainer Xabi Alonso keine Chance.

Der FC Bayern hat gegen Bayer Leverkusen einen großen Schritt in Richtung des Champions-League-Viertelfinals gemacht. Die nationale und internationale Presse ist überrascht von der Deutlichkeit.

"Marca" (Spanien): "Die Bayern des Lebens in Europa. Ein Doppelpack von Kane und ein Tor von Musiala gegen ein Leverkusen, das nicht wiederzuerkennen war und kaum eine Chance auf ein eigenes Tor hatte.“

"Guardian" (England): "Etwas scheint hier zerbrochen zu sein, und es war nicht nur der Stolz von Xabi Alonso auf seine ungeschlagene Bilanz gegen Bayern München. Mit Vincent Kompany cruisen sie zum Bundesliga-Titel und nun cruisen sie auch ins Champions-League-Viertelfinale. Sie könnten auch Leverkusens besten Spieler, Florian Wirtz, im Sommer verpflichten, aber hier haben sie ihn aus dem Stadion geschossen. Es fühlt sich an, als wäre das Duell vorbei - in mehr als einem Sinne.“

Video: FC Bayern: Kompany klärt auf - so verletzte sich Neuer

"La Gazetta dello Sport" (Italien): "Kanes Doppelschlag versenkt Leverkusen, aber Neuer verletzt sich.“

"Le Parisien" (Frankreich): "Als klarer Sieger des deutschen Duells hat Bayern München eine große Chance auf die Qualifikation für das Viertelfinale. Es bedarf eines Kraftaktes von Bayer in einer Woche zu Hause, damit sich das Blatt wendet. (...) Es sind natürlich noch 90 Minuten zu spielen. Aber die Bayern-Spieler haben wie so oft einen Fuß und bereits einige Zehen im Viertelfinale. Sie sind einem Finale in der Allianz Arena, von dem ganz Bayern träumt, einen Schritt näher gekommen.“