Ismaël war auch Trainer in Österreich (Linzer ASK), Griechenland (Apollon Smyrnis) und in der Türkei von Besiktas Istanbul. In der englischen 2. Liga führte er in der Saison 2020/21 den FC Barnsley vom 21. auf den 5. Platz. Anschließend wechselte er zum Erstliga-Absteiger West Bromwich Albion. Bis März trainierte er in der Championship den FC Watford.

Der FC Bayern empfängt am Dienstag in der Champions League Paris Saint-Germain, Ex-FCB-Star Valerien Ismael über den französischen Meister, seinen alten Bekannten Kompany und Kylian Mbappe.

ran: Herr Ismael, Bayern gegen PSG – wer ist Favorit?

Valérien Ismaël: Ganz klar: Bayern München – auch wenn sie zwei Niederlagen in dieser Champions-League-Saison hatten. Sie sind momentan sehr souverän in der Bundesliga. Der Eindruck, den sie seit Wochen machen, ist stark. PSG hat zwei Gesichter: Sie sind stark in der Ligue 1, aber haben Probleme in der Champions League. Zudem spielt Bayern zuhause. Deswegen bin ich der Meinung, dass sie der große Favorit sind.

ran: Was erwarten Sie für ein Spiel?

Ismaël: Ein schönes und offenes Spiel. Paris spielt grundsätzlich guten Fußball unter Trainer Luis Enrique. Sie sind in der Lage, Bayern Paroli zu bieten. Aber wie gesagt, Bayern ist im eigenen Stadion stark, vor allem in dieser Saison.

ran: Wie gefährlich ist PSG ohne Kylian Mbappé, der im Sommer zu Real Madrid gewechselt ist?

Ismaël: Das ist das Problem von Paris in dieser Saison. In der Champions League kreieren sie zwar viele Torchancen, aber sie sind nicht so effektiv wie in der Liga. Mbappé war in der Königsklasse immer gut für ein Tor, die Gegner hatten Angst vor ihm. Diese Saison hat PSG auf diesem hohen Niveau keinen Unterschiedsspieler. Sie haben Top-Talente, klar. Aber die sind auf diesem Level noch nicht angekommen. Der Abgang von Mbappé konnte nicht kompensiert werden. Das heißt aber nicht, dass diese jungen Talente nicht in Zukunft dieses Niveau erreichen können.

ran: Eines dieser Juwele ist Désiré Doué dran. Die Bayern wollten ihn im Sommer von Rennes nach München holen. Am Ende unterschrieb er bei PSG, dort ist er aber noch kein Stammspieler. War dieser Wechsel dennoch die richtige Entscheidung?

Ismaël: Der Junge hatte zwei Top-Optionen zur Auswahl. Egal, ob Bayern oder Paris – beides wäre gut gewesen. In dieser Saison ist PSG besser für junge Spieler als in den letzten Jahren. Am Ende muss man bei einem Wechsel vom Projekt überzeugt sein. Offenbar hat er bei Paris mehr Möglichkeiten auf Einsatzzeit gesehen. Wobei man sagen muss, dass Bayern in der Vergangenheit immer wieder jungen Spielern die Chance und das Vertrauen gegeben hat.