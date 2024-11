Für den FC Bayern steht in der Champions League das Heimspiel gegen Benfica Lissabon auf dem Programm. Die Portugiesen trennten sich kurz nach Saisonstart von Roger Schmidt - und drehten danach mächtig auf. Was können die "Adler" in München ausrichten?

Von Chris Lugert

Eine 0:4-Klatsche in der Champions League? Für Diego Simeone eigentlich ein seltenes Gefühl. Nur zweimal war ihm das als Trainer von Atletico Madrid passiert: 2020 beim FC Bayern und zwei Jahre zuvor in Dortmund, beide Male in der Gruppenphase.

Ohnehin hat sich der Argentinier längst den Ruf erarbeitet, seine Mannschaften vor allem defensiv in Bollwerke zu verwandeln, die für den Gegner nur schwer zu überwinden sind. Soll heißen: Wenn jemand vier Tore gegen Atletico erzielt, ist das ein Zeichen von Qualität.

Vor wenigen Wochen war es dann wieder so weit, nach allen Regeln der Kunst wurde Atletico auseinandergenommen. Auch an jenem 2. Oktober 2024 stand am Ende ein 4:0 auf der Anzeigetafel. Schauplatz dieses Mal: das Estadio da Luz in Lissabon. Der übermächtige Gegner an diesem Abend? Benfica Lissabon.

Simeone kam nicht umher, nach dieser Packung den Gegner zu loben. "Sie haben aus jedem unserer Fehler Kapital geschlagen. Sie waren entscheidungsfreudig und haben den Sieg zweifellos verdient", sagte der Atletico-Coach.

Jene Offensivgala von Benfica dürfte inzwischen auch in München ein Thema sein. Am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr im Liveticker) hat der FC Bayern die "Aguias", zu Deutsch die "Adler", zu Gast in der Allianz Arena. Es kommt ein Team, das zuletzt (fast) unschlagbar war.