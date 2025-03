Nach dem deutlichen Sieg in zwei Spielen gegen Bayer 04 Leverkusen ist der FC Bayern einen Schritt näher an ein wiederholtes Einziehen in das "Finale dahoam."

Der deutsche Rekordmeister Bayern München steht nach dem Erfolg im deutschen Duell mit Bayer Leverkusen im Viertelfinale der Champions League. Der Weg zum "Finale dahoam" am 31. Mai führt zunächst über Inter Mailand. Das erste Kräftemessen mit dem italienischen Spitzenklub findet am 8./9. April in München statt, das Rückspiel im San Siro folgt in der Woche darauf.

Ein möglicher Halbfinalgegner des FC Bayern wäre der FC Barcelona mit Ex-Coach Hansi Flick. Die Katalanen schalteten auf dem Weg ins Viertelfinale Benfica Lissabon aus und blicken am Mittwochabend gespannt nach Frankreich, wo im Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem OSC Lille und Borussia Dortmund (ab 18.45 Uhr im Livestream) der Gegner für die Runde der letzten Acht ermittelt wird. Das Hinspiel endete 1:1.