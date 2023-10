Fast bis zur letzten Minute versucht man im Parken, dem größten Stadion Dänemarks, den Rasen noch einigermaßen auf Vordermann zu bringen. Denn am Dienstagabend steht das Gastspiel des FC Bayern München beim FC Kopenhagen an ( ab 21 Uhr im Liveticker ).

Zudem sind die Bayern-Spieler in Sachen Rasen durchaus verwöhnt. Grundsätzlich erwarten die Stars immer beste Voraussetzungen. Ist das mal nicht der Fall, wird schnell kritisiert. So monierte Leon Goretzka nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City im April den schlechten Zustand des Platzes in der Allianz Arena.

"Es ist immer schön, auf einem guten Platz zu spielen. Wir sollten aber auch in der Lage sein, auf einem nicht so guten Platz ein gutes Spiel zu machen", sagte Joshua Kimmich auf der Pressekonferenz. Doch dürfte dem 28-Jährigen auch klar sein, dass bei solchen Verhältnissen oftmals die auf dem Papier spielerisch stärkere Mannschaft Probleme bekommt.

Da kommt es für Trainer Thomas Tuchel gerade Recht, dass er das Abschlusstraining vor einem Champions-League-Spiel diesmal nicht wie sonst am heimischen Gelände, sondern tatsächlich vor Ort absolvieren lässt. "Ich bin froh, dass wir es mit dem Training so entschieden haben", sagte der Bayern-Trainer.

Jetzt also die Probleme in Dänemarks Nationalstadion.

Dahinter stecken allerdings logistische Gründe und die vergleichsweise kurze Anreise. Vor den Spielen in Istanbul und Manchester will Tuchel wieder in München trainieren lassen und dann in den Flieger steigen.

Für Kopenhagen hat Tuchel folgende Marschroute ausgegeben: "Runterschlucken und akzeptieren." Er will den Zustand des Rasens nicht als Ausrede gelten lassen.