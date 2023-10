Jerome Boateng beim FC Bayern: Jetzt droht ein Fan-Aufstand

Eigentlich könnten es für den FC Bayern gänzlich unbeschwerte Tage in Kopenhagen sein. Nach der beeindruckenden Aufholjagd nach dem 0:2-Rückstand in Leipzig wartet mit dem FC Kopenhagen ( Dienstag ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de ) ein deutlich schwächerer Gegner auf den Rekordmeister.

Jerome Boateng befindet sich im Schwebezustand

Trotz dieses Schwebezustands wollen die Bayern Boateng aller Voraussicht nach in den Kader aufnehmen. "Aktuell ist es so, dass er mittrainiert. […] Er wird auch in den nächsten zwei, drei Tagen an der Säbener Straße trainieren. Und dann werden wir noch einmal ein Gespräch mit ihm führen. Und dann schauen wir, was die beste Entscheidung für alle Beteiligten sein kann", sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund am Montagmittag auf ran-Nachfrage und schob auf das Verfahren gegen Boateng angesprochen nach: "Es gibt natürlich ein Verfahren. Aber das ist aktuell ausgesetzt und seine private Geschichte. Daher ist das kein großes Thema für uns".

Sätze, die wie Gift auf das Verhältnis zwischen Klubführung und kritischen Fans wirken. Der Shitstorm bei X (ehemals Twitter) wirbelt bereits. Bei vielen entsteht der Eindruck, der FC Bayern stelle – mal wieder – die eigenen Interessen über moralische Aspekte. Und so mancher fühlt sich an das mittlerweile beendete Katar-Sponsoring erinnert. Auch das hatten einflussreiche Fan-Gruppierungen scharf kritisiert – aus moralischen Gründen.

Jetzt also der Fall Boateng – und viele Beobachter fragen sich verwundert, wieso sich der FC Bayern ohne Not ein solches Aufreger-Thema ins Haus holt – zumal an Boatengs sportlicher Leistungsfähigkeit durchaus Zweifel bestehen dürfen.