Zudem fehle Upamecano die Präsenz und die Ausstrahlung. "Der Innenverteidiger muss zuverlässig seine Position haben und in seiner Position der Chef sein. Da darf er keinen Zweifel aufkommen lassen. Da darf kein Stürmer und kein Mittelfeldspieler eine Rolle spielen. Das ist für einen Innenverteidiger wesentlich", sagte er und stellte klar: "Er hat da zu viele Fehler drin."

Für den früheren Coach des FC Bayern trug der Franzose einen Großteil der Schuld an der Niederlage. "Er war mindestens an drei Toren mitbeteiligt", polterte Magath bei "Sky".

Das Champions-League-Spiel des FC Bayern München in Barcelona wurde zum Fiasko. Trainer-Legende Felix Magath knöpft sich vor allem Dayot Upamecano vor.

Das Wichtigste in Kürze

Bayerns Sportvorstand Max Eberl reagierte auf eine ähnliche Nachfrage eines Journalisten nach dem Spiel extrem dünnhäutig und legte dem Reporter nahe, selbst einen Trainerschein zu machen.

Auch Ex-Bayern-Profi Torsten Frings nahm in der ran Bundesliga Webshow Upamecano und Innenverteidiger-Kollege Min-jae Kim in Schutz. "Wichtig für die Abwehrspieler ist immer, dass die Mannschaft vorne Druck ausübt, damit man nicht so leicht die Bälle hinter die Kette spielen kann. Das fehlt derzeit, dass die Angreifer und die Mittelfeldspieler Druck auf den Gegner ausüben", sagte Frings.