Schreckmoment für den FC Bayern München und Jamal Musiala. Der Offensivspieler verletzt sich am Mittwochabend im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul und muss früh den Platz verlassen.

Es lief die 39. Minute im Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Galatasary Istanbul in der Allianz Arena am Mittwochabend, als Harry Kane Jamal Musiala mit einem Pass in den Strafraum schickte.

Musiala versprang der Ball bei der Annahme, er griff sich sofort an den linken Oberschenkel und zeigte an, dass er ausgewechselt werden müsse.

Nach kurzer Behandlung auf dem Platz kam für den 20-Jährigen beim Stand von 0:0 Thomas Müller in die Partie.

Weitere Details zur Verletzung des Nationalspielers sind noch nicht bekannt.