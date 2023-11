Jamal Musiala: Diagnose nach Verletzung da

Anzeige

Jamal Musiala verletzt sich am Mittwochabend im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul und muss früh den Platz verlassen. Jetzt ist laut "Bild" die Diagnose da.

Es lief die 39. Minute im Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Galatasary Istanbul in der Allianz Arena am Mittwochabend, als Harry Kane Jamal Musiala mit einem Pass in den Strafraum schickte.

Musiala versprang der Ball bei der Annahme, er griff sich sofort an den linken Oberschenkel und zeigte an, dass er ausgewechselt werden müsse.

Wie die "Bild" berichtet, wurde bei Musiala ein leichter Muskelfaserriss diagnostiziert. Die Bayern rechnen demnach mit einer Ausfallzeit von zwei bis drei Wochen.

Bedeutet: Neben dem Heimspiel gegen Heidenheim wird Musiala die beiden Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei und Österreich (18. und 21. November) verpassen, möglicherweise auch das Bundesliga-Spiel am 24. November beim 1. FC Köln.

Fünf Tage danach treten die Bayern in der Champions League gegen den FC Kopenhagen an. Gut möglich, dass Musiala dann wieder dabei ist.

Nach der Partie hatte Trainer Thomas Tuchel ein erstes Update gegeben und erklärt, dass für einen Einsatz gegen Heidenheim keine Chance bestehe. Das bewahrheitet sich, allerdings hält sich die Ausfallzeit wohl halbwegs in Grenzen.