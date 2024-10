FC Bayern München: Joshua Kimmich zu Barca? Pressekonferenz zum Nachlesen

Bevor es am Mittwoch ( ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de ) losgeht, stellen sich Joshua Kimmich und Vincen Kompany den Fragen der Presse. Alle Stimmen findet ihr hier im ran -Liveticker.

"Ich mache keinen Unterschied zwischen diesem Spiel und den Spielen davor. Ich lebe jede Woche für jedes Spiel, wie ihr jetzt für dieses besondere Spiel lebt. Wir messen uns mit einem der Topklubs in Barcelona", sagte Trainer Vincent Kompany.

Der PK-Teil mit Kimmich fiel wohl etwas kürzer aus als gedacht. Im Medienzentrum in Barcelona gab es technische Probleme.

"Diese Saison habe ich noch kein Spiel von Barcelona gesehen, ich habe zu viele Kinder zuhause und muss zeitig ins Bett", sagte Kimmich mit einem Schmunzeln, "da muss ich unseren Videoanalysten in der Vorbereitung vertrauen".

+++ 19:38 Uhr: Vergleich von Flicks Zeit als Trainer zur Gegenwart +++

"Man fühlt sich gerade jetzt an die Zeit zurückerinnert, weil wir viele Spiele gewinnen. Bei Hansi haben wir auch sehr, sehr viele Spiele gewonnen. Danach haben wir es nicht immer geschafft, viele Spiele und Titel zu gewinnen. Bisher haben wir in der Saison aber auch noch keine Titel gewonnen, sondern nur gut gespielt. Aber guten Fußball zu spielen und Spiele zu gewinnen, ist die Basis, um Titel zu gewinnen", sagte Kimmich am Dienstagabend bei der Pressekonferenz.