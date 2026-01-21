FC Bayern München: "Könnte besser sein" – Vincent Kompany erklärt schwächere erste Halbzeiten

Der FC Bayern München steht im Achtelfinale der Champions League. Die Stimmen zum 2:0 gegen Union Saint-Gilloise. In der Ligaphase der Champions League hat sich der FC Bayern München mit 2:0 gegen Union Saint-Gilloise durchgesetzt. Damit stehen die Münchner sicher im Achtelfinale der Königsklasse. Mit dem Platzverweis für Min-jae Kim und dem verschossenen Elfmeter von Harry Kane lief dabei längst nicht alles glatt. Trotz eines wechselhaften Auftritts in der Allianz Arena waren die Beteiligten entsprechend zufrieden. FC Bayern – Noten: Harry Kane vergibt die Bestnote, 5 für einen Verteidiger

Sperre der Südkurve gegen Saint-Gilloise – Ultras reagieren mit Protest im Stadion Zumal auch eine Platzierung in den Top-4 der Tabelle bereits sicher ist. Nur Real Madrid und der FC Liverpool könnten am letzten Spieltag theoretisch noch an den Bayern vorbeiziehen. Denen reicht wiederum ein Punkt gegen die PSV Eindhoven, um den zweiten Platz zu sichern. Mit einem deutlichen Auswärtssieg und einer Niederlage des FC Arsenal wäre es auch noch möglich, dass der FCB die fünf Tore Rückstand auf die Gunners aufholt und die Ligaphase gewinnt.

ran hat die wichtigsten Stimmen der Bayern von "DAZN".

FC Bayern mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten: "Das Tempo war nicht richtig" Harry Kane über das Spiel: "Wir waren ein bisschen unsauber in der ersten Halbzeit, aber es wurde in der zweiten Halbzeit besser und wir haben die Tore zu den richtigen Zeitpunkten gemacht. Wir haben noch ein Spiel und wollen so gut wie möglich abschließen." Manuel Neuer über das Spiel: "In der ersten Halbzeit war es für uns spielerisch nicht so leicht, weil wir nicht so sauber und nicht so schnell gespielt haben. Wir waren im Umschalten nicht so akribisch wie sonst. Wir haben das in der zweiten Halbzeit anders gemacht und den Schalter umgelegt." Manuel Neuer über die Fansituation: "Wir kennen das aus der Coronazeit, aber grundsätzlich wollen wir die Fans immer dabei haben, auch wenn das heute leider nicht möglich war."

Bayern-Ultras trotz Sperre im Stadion: Max Eberl reagiert ironisch