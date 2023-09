FC Bayern: Thomas Tuchel zieht die Zügel an und muss doch menschlich punkten

Die ausgelassene Stimmung seiner Spieler vor dem Auftaktspiel in der Champions League gegen Manchester United (Mittwoch ab 21:00 Uhr im Liveticker) kann sich der Coach derzeit nicht leisten – und gönnen will er sie sich auch nicht. Neben seiner anhaltenden Enttäuschung über den verkorksten "Deadline Day" und den entsprechend kleinen Kader, muss sich Tuchel mittlerweile auch mit der Unzufriedenheit einzelner Spieler beschäftigen.

Es war ein fast symbolisches Bild, das sich beim Abschlusstraining des FC Bayern am Dienstvormittag den anwesenden Reportern bot: Während die Spieler fast aufreizend locker den Platz betraten und selbst beim Warmlaufen den einen oder anderen Scherz machten, stand Trainer Thomas Tuchel ein wenig abseits und blickte missmutig in den strahlenden Münchner Himmel.

"Wenn 60 Minuten vereinbart sind, halten wir uns daran. Sonst brauchen wir es nicht vereinbaren. Jo hatte dann tatsächlich nach dem Spiel Probleme und im Training Schmerzen. Ich denke, wir haben alles richtig gemacht. Dass Jo immer auf dem Feld bleiben möchte und dann voller Adrenalin im Spiel Abmachungen vergisst oder durch den Schmerz durchspielen will, ist auch verständlich und nachzuvollziehen", so der 50-Jährige.

Dass er in Interviews feststellte, das Team habe seinen Matchplan nicht umgesetzt und eine Erläuterung der Fehler dauere zu lange, dürfte bei seinem Spitzenpersonal nicht gut angekommen sein. Tuchel will aber keine Spieler, die lamentieren. Auch dann, wenn sie nicht spielen.

Tuchel, der in den letzten Wochen und Monaten ohnehin eine gewisse Wandlung durchgemacht hat, meistert mit solch smarten Aussagen derzeit noch die zahlreichen zwischenmenschlichen Herausforderungen. Aber er wandelt dabei auf einem schmalen Grat. Schon zum Ende der vergangenen Saison äußerte er sich vermehrt kritisch über seine Mannschaft und auch nach dem Leverkusen-Spiel legte er den Finger in die Wunde.

"Wir brauchen jeden Einzelnen im Kader und jeden Einzelnen in der richtigen Mentalität. Mal eine schwierige Entscheidung gegen sich zu bekommen, gehört dazu. Es gehört dazu, das runterzuschlucken, wenn du bei Bayern München spielst", sagte Tuchel am Dienstag auf Nachfrage von ran und fügte hinzu, dass kein Spieler garantierte Minuten im Vertrag habe. Klare Ansage an mögliche Nörgler!

Anzeige

Matthijs de Ligt hält noch still

Einem Spieler dürfte diese Botschaft besonders gegolten haben: Matthijs de Ligt. Dessen atemberaubender Abstieg vom Abwehrchef zum Bankdrücker beziehungsweise zum Aushilfs-Sechser wurmt den Niederländer.

"Ich mache, was der Trainer will und jetzt waren es in den letzten beiden Spielen etwa zehn Minuten auf der Sechs", sagte de Ligt am Freitag.

Noch hält er still, doch bereits nach der Pleite im Supercup gegen Leipzig hatte der 24-Jährige betont, dass er sich eine eingespielte Abwehrformation wünsche. Dass er davon kein Teil sein würde, hätte sich de Ligt vermutlich nicht träumen lassen.