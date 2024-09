Anzeige

Zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison trifft Bayern München auf Dinamo Zagreb. Wer überträgt live im TV und Stream und wo gibt es einen Ticker?

Die Mission "Finale Dahoam 2.0" beginnt für den FC Bayern dort, wo sie enden soll: In der Allianz Arena. In München trifft die Kompany-Auswahl am ersten Spieltag der Ligaphase auf Dinamo Zagreb.

Eine Gruppenphase wird es aufgrund einer Wettbewerbsreform diesmal nicht mehr geben. Stattdessen ergab eine stark auf Computerunterstützung basierende Auslosung die Paarungen für die neuartige Ligaphase.

Dabei trifft der FC Bayern auf mehrere europäische Top-Klubs - unter anderem den FC Barcelona und Paris St. Germain. Erst einmal steht aber das Auftakt-Duell gegen die Kroaten an.

In der vergangenen Saison sammelte Dinamo Zagreb auf nationaler Ebene 82 Punkte und feierte so seine 25. Meisterschaft mit acht Zählern Vorsprung auf Verfolger HNK Rijeka. Für Dinamo bedeutete schließlich ein 5:0-Erfolg in Hin- und Rückspiel der Qualifikationsrunde gegen Qarabag FK die Rückkehr in die Königsklasse nach einjähriger Pause.

Die bisherigen Abenteuer waren bisher allerdings stets ein eher kurzes Vergnügen. Noch nie hat es der Verein über die Gruppenphase hinaus geschafft und es deutet wenig darauf hin, dass das diesmal anders aussehen wird.