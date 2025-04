+++ Update: 7. April, 16:25 Uhr: "Ich will kein Gejammer" +++

Auch Kingsley Coman wird nicht rechtzeitig fit, er verpasste das Abschlusstraining am Montag.

Am Dienstagabend ( ab 21 Uhr im Liveticker ) steht das Viertelfinal-Hinspiel gegen die Italiener zu Hause in München auf dem Programm.

Auf dem Weg in ein mögliches Finale der Champions League in der heimischen Allianz Arena muss der FC Bayern mit Inter Mailand ein echtes Schwergewicht aus dem Weg räumen.

Der FC Bayern will im Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand einen entscheidenden Schritt in Richtung "Finale Dahoam" machen. ran versorgt euch vor dem Anpfiff des Champions-League-Krachers mit den wichtigsten Infos im Live-Ticker.

Nun hat Coach Kompany das Podium verlassen, damit ist die Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand beendet.

"Wichtig ist für mich morgen, dass wir mental ready sind Persönlichkeit zeigen", fordert Kompany vor dem Hinspiel am Dienstag gegen Inter. Nicht entlocken ließ er sich jedoch, ob Thomas Müller als Musiala-Ersatz in der Startelf wird: "Ich habe die ganze Saison auf der Pressekonferenz noch nichts über meine konkreten Aufstellungen verraten", hielt sich der Belgier bedeckt.

"Wir haben schon in der Vergangenheit ohne Jamal Musiala gespielt, dabei teilweise kreative Lösungen gefunden. So ein Talent wie Jamal kann man nicht 1:1 ersetzen, keine Chance. Aber wir können es kollektiv kompensieren", sagte Kompany über den Ausfall des Offensivstars.

"Bei mir geht es nur darum, was wir erreichen können. Ich will kein Gejammer wegen der verletzten Spieler. Ich möchte mich nur darauf fokussieren, was passieren kann, wenn wir gewinnen, wenn wir unsere beste Leistung bringen", sagte Kompany zur angespannten Personalsituation aufgrund zahlreicher Ausfälle.