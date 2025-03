FC Bayern überrollt Leverkusen in der Champions League: Die Erkenntnisse zum deutschen Duell

Bis zum Finale in der heimischen Allianz Arena am 31. Mai ist es zwar noch ein weiter Weg, aber die Zuversicht ist beim Rekordmeister nach dem klaren Erfolg im Prestigeduell gegen den Double-Sieger des Vorjahres zurückgekehrt.

Allerdings wird schon der Viertelfinalgegner ein echter Prüfstein: Italiens Meister und aktueller Tabellenführer Inter Mailand mit den Ex-FCB-Stars Yann Sommer und Benjamin Pavard hat in den bisherigen zehn Spielen in der Königsklasse gerade mal zwei Gegentore zugelassen.

Doch der U21-Nationaltorwart, der den verletzten Manuel Neuer vertritt, agierte in seinem ersten Champions-League-Spiel von Beginn an abgeklärt und sicher.

Harry Kane ist endgültig angekommen

Dass der Engländer von Beginn an in München als Torjäger funktioniert hat, zeigt seine herausragende Trefferquote. Allein in dieser Saison war er alle 64 Minuten erfolgreich und kommt auf 32 Tore in 36 Begegnungen.

Und doch hat es gerade in diesem Jahr immer wieder Kritik gegeben, Kane tauche gegen Topgegner mit starken Innenverteidigern unter.

Doch nach seinen drei Toren im Hin- und Rückspiel gegen Bayer, durch die er der erste Engländer mit zehn Treffern in einer Champions-League-Spielzeit ist, wies er das zurück.

"Ich habe einen Hattrick gegen Dortmund erzielt, drei gegen Stuttgart. Eins gegen Leverkusen, Real, Arsenal, Lazio", sagte Kane.

"Ich weiß, was ich dem Team bringe, ich weiß, was ich in jedem großen Spiel bringe. In diesen Spielen zu treffen ist wichtig, um dem Team zu helfen."