Der FC Bayern muss nach 41 ungeschlagenen Spielen in der Champions-League-Gruppenphase eine Pleite hinnehmen. Die Münchner unterlagen bei Aston Villa nach schwacher Chancenverwertung und einem Neuer-Fauxpas mit 0:1. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Nach 20 Toren in den drei Spielen gegen Werder Bremen, Holstein Kiel und Dinamo Zagreb klemmt es in der Bayern-Offensive wieder ein wenig. Wie beim 1:1 gegen Leverkusen haperte es auch bei Aston Villa an der Chancenverwertung.

Die Münchner taten sich am zweiten Spieltag der Ligaphase der Champions League gegen die starken Engländer sowohl in der Offensive als auch in der Defensive schwer und verloren durch einen Treffer von John Duran in der 79. Minute mit 0:1.

Nach dem Spiel haben sich Trainer Vincent Kompany, Joshua Kimmich und Manuel Neuer zur Niederlage geäußert. Im Fokus stand dabei insbesondere der vermeintliche Stellungsfehler von Neuer, der zum Gegentor führte.

ran zeigt die Stimmen zum Spiel (Quelle: Dazn)