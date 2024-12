FC Bayern München: Darum leiden Kim und Upamecano unter Kompany

"Wo geht die Reise hin in dieser Saison?" wurde der Trainer des FC Bayern nach dem 5:1 gegen Schachtar Donezk bei "Amazon Prime Video" gefragt. Mit dem am Ende sehr souveränen Sieg haben sich die Bayern am sechsten Spieltag der Champions League in Reichweite der Top acht gespielt – mehr aber auch erst einmal nicht.

Offensiv geht es auch ohne Kane

Die Bayern waren personell angeschlagen, außerdem fehlte ganz vorne Top-Torjäger Harry Kane – trotzdem zeigten die Münchner eine der besten Offensivleistungen ohne ihren Superstar.

Was zum einen an Jamal Musiala lag, der sowieso seit Wochen in Topform ist, die generischen Abwehrreihen vor unlösbare Probleme stellt und zudem selbst trifft. Aber auch an Thomas Müller, der zu einigen schönen Spielzügen beitrug und ebenfalls ein Tor erzielte.

Aber auch an Michael Olise, der sich die Auszeichung "Man of the Match" redlich verdiente, zwei Treffer erzielte und hier und da sehenswert mit Musiala zauberte. Es geht also durchaus auch ohne Kane. "Es war sehr schön. Wir sind nicht so gut gestartet und haben ein Tor kassiert. Aber wir haben den Kopf nicht hängen lassen und weiter gemacht. Und dann kann jeder ein bisschen Spaß haben", sagte Musiala.