Beim Spiel zwischen Bayern und Galatasaray sind unzählige türkische Fans im Stadion. Eine Tatsache, die nicht bei jedem FCB-Anhänger gut ankommt.

Dieses Spiel sorgt auch im Nachhinein noch für Ärger. Beim 2:1-Sieg der Bayern in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul waren am Mittwochabend weit mehr Anhänger des türkischen Klubs im Stadion, als in den für die Auswärtsfans zugelassenen Fanblock reinpassen.

Noch vor der Partie hatte der FCB auf der Homepage des Vereins darauf hingewiesen, dass Galatasaray-Anhänger in Fankleidung nur im entsprechenden Fanblock erlaubt sind. Ansonsten würden empfindliche Maßnahmen drohen.

Trotzdem saßen schlussendlich unzählige Gala-Anhänger über die Tribünen verteilt im Stadion. Eine Tatsache, die bei vielen Bayern-Fans alles andere als gut ankam. Stellvertretend steht dabei Manuel Hillwig, der mit der "Band of Bavaria" Fan-Musik für den FCB macht.

"Ich war ja schon sehr sauer, dass es unser Team nach dem peinlichen Pokal-Aus in Saarbrücken - ich kotze immer noch - nicht für nötig gehalten, in unsere Kurve zu kommen. Nun war ich aber noch viel angefressener, dass Bayern-Fans ihre Tickets für das CL-Spiel gegen Galatasaray bei Ebay für horrende Preise anbieten", zeigte sich das Mitglied des Fancubs "Stern des Südens Lippe" im Interview mit "Sport1" wütend.