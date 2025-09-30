Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze Spielplan

Tabelle

Anzeige

ran: Herr Thomalla, was erwartet die Bayern gegen Paphos? Denis Thomalla: Paphos wurde zyprischer Meister, auch jetzt liegen sie auf Platz eins der Ligatabelle. Sie sind der FC Bayern Zyperns. Wir haben letztes Jahr mit Heidenheim gegen sie in der Conference League gespielt und mit 1:0 gewonnen. Es war ein hartumkämpfter Sieg. Sie haben inzwischen viel investiert. Aus meiner Sicht sind sie eine Mannschaft, die auf europäischer Ebene mithalten kann. Der FC Bayern ist natürlich klarer Favorit. Aber Paphos ist definitiv nicht zu unterschätzen.

Anzeige

FC Bayern: 100 Kane-Tore! Laimer hat "nicht mal 100 Spiele"

ran: Mit Heidenheim konnten Sie gegen den FC Bayern bereits überraschen. Thomalla: Gegen Bayern braucht ist man immer besonders motiviert. Das sind die besonderen Spiele. Im Frühjahr 2024 haben wir sie geärgert, da konnten wir 3:2 gewinnen. Im Viertelfinale des DFB-Pokals haben wir 2019 nur knapp mit 4:5 verloren. Das sind Spiele, die man nie vergisst und auch genießt. Man kann als Außenseiter nur gewinnen. ran: Welchen Tipp haben Sie für Paphos? Thomalla: Auch sie werden in das Spiel reingehen, um die Bayern zu ärgern. Man muss extrem viel laufen, denn die Münchner haben immer den Ball. Die Pflichtaufgabe ist es, den Laden hinten dichtzumachen. Man muss so lange wie möglich die Null halten und vorne die wenigen Chancen, die man bekommt, verwerten. ran: Machen solche Partien gegen Bayern als Underdog wirklich Spaß? Thomalla: Wenn man sie ärgern kann, dann schon. Wenn nicht, dann kann es auch mal eklig werden… ran: Was macht Paphos gefährlich?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Fußball: Das sind die 15 wertvollsten Mannschaften der Welt 1 / 16 © IMAGO/Icon Sportswire Das sind die wertvollsten Mannschaften der Welt

Immer mehr Geld ist im Fußball im Umlauf, die Ablösesummen und Marktwerte der Spieler und der gesamten Kader steigen kontinuierlich. ran präsentiert euch die höchsten Kaderwerte weltweit, inklusive des jeweils wertvollsten Spielers pro Team. Vertreten sind acht englische, drei spanische, zwei italienische, eine französische und eine deutsche Mannschaft. (Stand: 28.09.2025/Quelle: transfermarkt.de) © IMAGO/NurPhoto 15. Nottingham Forest

Kadermarktwert: 566 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Murillo, 23 Jahre, Innenverteidigung, 55 Millionen Euro Marktwert (rechts im Bild) © IMAGO/BSR Agency 14. Juventus Turin

Kadermarktwert: 582,7 Millionen Euro

Wertvollste Spiele: Lois Openda, 25 Jahre, Sturm, 50 Millionen Euro Marktwert (Bild: vordere Reihe, 1. von rechts);

Bremer, 28 Jahre, Innenverteidigung, 50 Millionen Euro Marktwert (Bild: hintere Reihe, 1. von links);

Kenan Yildiz, 20 Jahre, Linksaußen, 50 Millionen Euro Marktwert (Bild: vordere Reihe, 2. von rechts) © IMAGO/Le Pictorium 13. Atletico Madrid

Kadermarktwert: 627,8 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Julian Alvarez, 25 Jahre, Sturm, 100 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 19) © IMAGO/NurPhoto 12. Newcastle United

Kadermarktwert: 659,05 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Bruno Guimaraes, 27 Jahre, Defensives Mittelfeld, 80 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 39) © IMAGO/Marco Canoniero 11. Inter Mailand

Kadermarktwert: 707,8 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Lautaro Martinez, 28 Jahre, Sturm, 95 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 10) © IMAGO/Shutterstock 10. Manchester United

Kadermarktwert: 723,2 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Benjamin Sesko, 22 Jahre, Sturm, 70 Millionen Euro Marktwert (Bild: 2. von rechts) © IMAGO/Action Plus 9. Tottenham Hotspur

Kadermarktwert: 891,1 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Xavi Simons, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 70 Millionen Euro Marktwert (Bild: in der Mitte) © IMAGO/Imagn Images 8. FC Bayern München

Kadermarktwert: 905,15 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Jamal Musiala, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 140 Millionen Euro Marktwert (Bild: in der Mitte) © IMAGO/Nicolo Campo 7. Paris Saint-Germain

Kadermarktwert: 1,07 Milliarden Euro

Wertvollste Spieler: Ousmane Dembele, 28 Jahre, Sturm, 90 Millionen Euro Marktwert (Bild: 1. von links);

Khvicha Kvaratskhelia, 24 Jahre, Linksaußen, 90 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 7);

Desire Doue, 20 Jahre, Rechtsaußen, 90 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 14) © IMAGO/Eibner 6. FC Chelsea

Kadermarktwert: 1,08 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Cole Palmer, 23 Jahre, Offensives Mittelfeld, 120 Millionen Euro Marktwert (Bild: 1. von rechts) © IMAGO/ZUMA Press Wire 5. FC Barcelona

Kadermarktwert: 1,11 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Lamine Yamal, 18 Jahre, Rechtsaußen, 200 Millionen Euro Marktwert (Bild: 4. von rechts) © IMAGO/Sports Press Photo 4. FC Liverpool

Kadermarktwert: 1,12 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Florian Wirtz, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 140 Millionen Euro Marktwert (Bild: in der Mitte) © IMAGO/Action Plus 3. Manchester City

Kadermarktwert: 1,23 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Erling Haaland, 25 Jahre, Sturm, 180 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 9) © IMAGO/News Images 2. FC Arsenal

Kadermarktwert: 1,33 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Bukayo Saka, 24 Jahre, Rechtsaußen, 150 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 7) © IMAGO/Pressinphoto 1. Real Madrid

Kadermarktwert: 1,4 Milliarden Euro

Wertvollste Spieler: Kylian Mbappe, 26 Jahre, Sturm, 180 Millionen Euro Marktwert (Bild: links);

Jude Bellingham, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 180 Millionen Euro Marktwert (Bild: rechts)

Thomalla: Paphos spielt Power-Fußball. Sie agieren gerne offensiv und haben Außenspieler, die schnell sind. ran: Und mit David Luiz inzwischen auch einen großen Namen in der Innenverteidigung. Der Brasilianer gewann 2012 mit dem FC Chelsea die Champions League gegen den FC Bayern. Thomalla: Er ist ein großer Spieler mit großer Geschichte. David Luiz bringt Paphos sicher voran, alleine schon aufgrund seiner Erfahrung. ran: Sie sind im Winter nach neun Jahren beim FC Heidenheim zu AEL Limassol nach Zypern gewechselt. Warum? Thomalla: Ich habe schon vorher darüber nachgedacht, mal ins Ausland zu gehen. Mit Kindern überlegt man sich das natürlich noch mal genauer, welches Land dafür geeignet ist. Dann kam die Chance, nach Zypern zu wechseln. Als Familie haben wir gesagt: Wenn nicht jetzt, wann dann?! Ich bin inzwischen 33 Jahre alt. Wir sind unfassbar happy, dass wir das Abenteuer gewagt haben und dankbar für die neue Lebenserfahrung. Die kann uns keiner nehmen. ran: Wie ist das Leben auf Zypern? Thomalla: Nach acht Monaten hier kann ich sagen, es ist wunderschön. Wir haben unfassbar nette Menschen kennengelernt. Die Lebensqualität ist hoch. Wir haben fast das ganze Jahr über Sonnentage. Die Strände sind traumhaft, das Meer ist vor der Haustür. Hier kann man es aushalten.

FC Bayern: Kane-Verlängerung? Max Eberl zitiert Trainer-Legende

ran: Wie ist die Liga sportlich einzuschätzen? Thomalla: Die Liga in Zypern wird unterschätzt. Dabei gibt es viele Mannschaften mit individuell starken Spielern. Klar ist das Niveau nicht so hoch wie in der Bundesliga. Ich würde es mit der österreichischen Bundesliga oder der 2. Bundesliga in Deutschland vergleichen. Es gibt Teams, die einen spielerischen Ansatz haben, aber auch welche, die taktisch nicht auf dem höchsten Level agieren. Paphos hat sich für die Champions League qualifiziert. Omonia Nikosia und AEK Larnaka spielen in der Conference League. Darauf kann Zypern stolz sein. ran: Wie groß ist das Zuschauerinteresse? Thomalla: Das kommt auf die Spiele an. Bei uns waren am ersten Spieltag knapp 7000 Fans im Stadion. ran: Im Stadion Ihres Vereins spielt auch Paphos in der Champions League. Thomalla: Genau. Paphos hat ein älteres Stadion, das die Voraussetzungen für Champions-League-Fußball nicht erfüllt. Unsere Arena hat Platz für knapp 11.000 Fans und ist nur eine halbe Stunde Autofahrt von Paphos entfernt. Das Stadion wurde 2022 eröffnet und ist die Heimat für drei Mannschaften aus Limassol. Es ist das modernste der Insel und erinnert mich an die Arena in Heidenheim. Der Rasen ist super. Und für das Spiel gegen die Bayern werden sicherlich Fußball-Fans von der ganzen Insel kommen und für heiße Stimmung sorgen. Dazu kommen die Temperaturen von knapp 30 Grad aktuell.

FC-Bayern: Trikot wird zum Wiesn-Dirndl: Hingucker fürs Oktoberfest