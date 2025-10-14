Am 3. Spieltag der Champions League kommt es zur Begegnung zwischen dem FC Kopenhagen und Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Borussia Dortmund ist in der laufenden Pflichtspiel-Saison noch ungeschlagen. In der Champions League belegt der BVB nach einem 3:3 bei Juventus Turin und einem 4:1-Sieg gegen Athletic Bilbao den siebten Tabellenplatz.

Zwar war das Remis in Turin aufgrund der späten Gegentore ein Ärgernis, jedoch können die "Schwarz-Gelben" mit der bisherigen Ausbeute von vier Punkten aus zwei Partien zufrieden sein.

Offensiv liefern Serhou Guirassy, Karim Adeyemi und Co. stark ab und in der Abwehr kann Niko Kovac wieder auf den nach seiner Rückkehr von einer Verletzung erstaunlich früh formstarken Nico Schlotterbeck setzen.