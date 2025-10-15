WM 2026: Donald Trump droht, die FIFA unterstützt ihn  – verlieren L.A. und Co. ihre WM-Spiele?

Nachdem Donald Trump damit gedroht hatte, einzelnen Städten die Austragung von WM-Spielen zu entziehen, reagierte nun auch die FIFA – und stellte sich auf die Seite des US-Präsidenten.

Der Fußball-Weltverband FIFA stützt offenbar die Auffassung des US-Präsidenten Donald Trump, Spiele bei der WM-Endrunde im kommenden Jahr aus "Sicherheitsgründen" gegebenenfalls zu verlegen. Die FIFA erklärte am Mittwoch, sie hoffe, dass alle 16 Gastgeberstädte für 2026 "bereit" seien.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur "AFP" erklärte ein Sprecher weiter: "Sicherheit und Schutz liegen selbstverständlich in der Verantwortung der jeweiligen Regierungen, und sie entscheiden, was im besten Interesse der öffentlichen Sicherheit ist."

Trump hatte am Dienstag erklärt, FIFA-Präsident Gianni Infantino würde eine Verlegung von WM-Spielen aus US-Städten unterstützen, falls dies notwendig sei.

Bereits im September hatte Trump die Möglichkeit ins Spiel gebracht, Spiele zu verlegen – im Zuge seiner Kritik an demokratisch regierten Städten im Land.