Am 4. Spieltag der Champions League trifft Bayer Leverkusen auf den FC Liverpool. Wer überträgt das Spiel live im TV und Stream und wo gibt es einen Ticker?

FC Liverpool vs. Bayer Leverkusen heute live im TV, Stream und Ticker: Wann ist Anstoß am vierten Spieltag der Ligaphase?

Update, 5.11., 20:45 Uhr: FC Liverpool vs. Bayer Leverkusen - Die Aufstellungen

Update, 5.11, 22:54 Uhr: Bayer Leverkusen geht in Liverpool unter

Der Liverpool FC verpasst Bayer Leverkusen eine Abreibung und gewinnt deutlich mit 4:0! Nach der ausgeglichenen ersten Hälfte zeigten sich die Reds nach dem Wiederanpfiff deutlich verbessert. Die Engländer dominierten das Geschehen im zweiten Abschnitt beinahe nach Belieben und gewinnen dadurch am Ende auch in der Höhe durchaus verdient.

Im Duell zwischen Liverpool und Leverkusen geht es mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Beiden Teams war der große Respekt voreinander anzumerken. Deshalb agierten sie überwiegend sehr kontrolliert und gefährliche Chancen sind eher Mangelware. Leverkusen begegnet den leicht favorisierten Reds aber auf jeden Fall auf Augenhöhe.

Leverkusen verzweifelte am Freitag gegen Stuttgart an der eigenen Chancenverwertung und kam dadurch nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Generalprobe für die Königsklasse ist also nicht bestmöglich geglückt.

Auch deshalb sieht Xabi Alonso wohl Grund für Veränderungen und bringt mit Exequiel Palacios und Aleix García zwei Neue. Nordi Mukiele (verletzt) und Robert Andrich (Bank) müssen dafür weichen.

FC Liverpool: Kelleher - Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Tsimikas - Jones, Gravenberch, Mac Allister - Salah, Gakpo, Diaz

Bayer Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo - Wirtz, Garcia - Boniface

Nach dem Bundesliga-Topspiel gegen den VfB Stuttgart wartet in der Champions League der nächste harte Gegner auf Bayer Leverkusen: Der FC Liverpool empfängt die Werkself am 4. Spieltag der Königsklasse.

Das Team von Xabi Alonso verpasste vor zwei Wochen den dritten Sieg im dritten Champions-League-Spiel. Der deutsche Double-Gewinner kam bei Stade Brest trotz einer dominanten Vorstellung nur zu einem 1:1 und ließ nach den Siegen gegen Feyenoord und Milan erstmals in der neuen Saison der reformierten Königsklasse Punkte liegen.

Der FC Liverpool ist hingegen eins von nur zwei Champions-League-Teams mit drei Siegen aus drei Spielen (gegen Milan, Bologna und RB Leipzig) und teilt sich mit Aston Villa die Tabellenspitze der neuen Ligaphase.

Auch in der heimischen Premier League läuft es für die Reds momentan sehr gut: Nach zehn Partien steht Liverpool dort mit 25 Punkten auf Platz eins.

Wer zeigt das Champions-League-Duell zwischen Liverpool und Bayer Leverkusen im TV und Stream? Und wo gibt's einen Liveticker? ran hat alle wichtigen Infos zusammengefasst.