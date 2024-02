Inter Mailand trauert um Andreas Brehme - Trauerflor gegen Atletico Madrid

Anzeige

Vier Jahre lang spielte Andreas Brehme für Inter Mailand. In Gedenken an seinen Tod wird der italienische Meister in seinem Champions-League-Spiel mit Trauerflor auflaufen.

Inter Mailand trauert um Andreas Brehme und wird zu Ehren seines verstorbenen Klub-Idols sein Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid mit einem Trauerflor bestreiten. Dies gab der Klub am Dienstag vor der Partie am Abend bekannt.

Zuvor hatte die Nachricht vom Tod des Weltmeisters von 1990 große Bestürzung bei dem italienischen Spitzenklub ausgelöst, für den Brehme von 1988 bis 1992 auflief. Er gewann in einem Team mit Lothar Matthäus die Meisterschaft 1989. Zwei Jahre später, dann auch mit Jürgen Klinsmann, gelang der Triumph im UEFA-Cup. "Ein großartiger Spieler, ein echter Interista. Ciao Andi, für immer eine Legende", schrieb Inter in einer ersten Reaktion auf Brehmes Tod.

Auch Walter Zenga, einstiger Torhüter des Klubs und Teamkollege von Brehme, reagierte höchst emotional. "Ciao amico mio, das hättest du mir nicht antun dürfen, das hättest du uns allen nicht antun dürfen", schrieb Zenga auf "Instagram": "Du bist zu früh weggegangen, mein Freund, aber ich weiß, dass du uns von oben beschützen wirst. Und wie immer wirst du dort stehen und die Elfmeter schießen, einen mit der Rechten und einen mit dem Linken..."