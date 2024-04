Anzeige

Der FC Bayern München zeigt in der Champions League ein völlig anderes Gesicht als in der Bundesliga. Nun bietet sich der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel die Chance, eine schwache Saison vergessen zu machen.

Von Christian Stüwe

Für den erfolgsverwöhnten FC Bayern München war es bisher eine Saison mit ungewohnten Tiefpunkten. Der Rekordmeister wurde in der Bundesliga von Bayer Leverkusen abgehängt und vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken aus dem DFB-Pokal geworfen.

Die Auftritte in der Bundesliga entsprachen häufig nicht den Ansprüchen des FC Bayern, dazu gab es immer wieder Unruhe. Das Ende der Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel im Sommer steht fest, zwischenzeitlich sah es so aus, als würde der Trainer das Ende Saison nicht mehr auf der Trainerbank erleben.

Spät, aber nicht zu spät, bietet sich nun die Möglichkeit, die verkorkste Saison zu retten. Nach dem 1:0-Sieg gegen Arsenal und dem damit verbundenen Einzug ins Halbfinale der Champions League ist das Happy End möglich. Denn ein Triumph in der Königsklasse würde alles überstrahlen. Sämtliche Demütigungen wären auf einen Schlag vergessen, sämtliche Diskussionen um die Klasse des Kaders und die Arbeit des Trainers wären sofort beendet.

Das war so nicht unbedingt zu erwarten, doch die Probleme der Bayern scheinen in der Königsklasse keine Rolle zu spielen. Bei der Mannschaft, die zuletzt in der Bundesliga gegen Bochum und Heidenheim verlor, funktionierte am Mittwochabend gegen Arsenal fast alles.