Kurz vor Nations League: Bisseck verletzt ausgewechselt

Fußball-Nationalspieler Yann Bisseck von Inter Mailand ist im Champions-League-Finale nur acht Minuten nach seiner Einwechslung verletzt vom Feld gegangen. Damit steht auch für das Nations-League-Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in München gegen Ex-Europameister Portugal ein Fragezeichen hinter dem 24 Jahre alten Verteidiger. Bisseck fasste sich nach wenigen Minuten hinten rechts an den Oberschenkel und ging mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Rasen.