In der Zwischenrunde der Champions League trifft Manchester City auf Real Madrid. Was in den letzten Jahren das Duell der beiden besten Teams Europas war, ist derzeit nur Mittelmaß. Das liegt an Querelen auf und neben dem Platz.

Von Kai Esser

"Es ist fast schon ein 'Clasico', so oft, wie wir gegen sie spielen", stellte Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti vor dem Duell mit Manchester City in den neu geschaffenen Playoffs der UEFA Champions League fest.

Zwar wird der Name "Clasico" seit jeher überstrapaziert, aber tatsächlich ist es bereits das achte Duell der beiden Teams in den letzten vier Jahren.

Die Vorzeichen könnten jedoch nicht unterschiedlicher sein. War das Aufeinandertreffen zwischen City und Real in den vorigen drei Jahren der Kampf der spielerisch wohl besten Mannschaften in Europa, so ist es im Jahr 2025 eher ein Krisenduell.

Nicht umsonst treffen beide Teams in den Playoffs aufeinander, die sie mit einem Belegen der ersten acht Plätze der Ligaphase hätten umgehen können.