Schon in der Anfangsphase des Madrid-Derbys zwischen Real und Atletico brennen Jude Bellingham die Sicherungen durch. Der Engländer beleidigt den Schiedsrichter-Assistenten - und kommt ungestraft davon.

Real Madrid und Stadtrivale Atletico schenkten sich am Samstagabend im Derby nichts, beim 1:1 teilte man sich die Punkte.

Das Meisterschaftsrennen in La Liga bleibt damit weiterhin enorm eng, die "Königlichen" führen die Tabelle mit einem Zähler Vorsprung vor den "Rojiblancos" an.

Für Aufregung sorgte schon früh in der Partie Real-Star Jude Bellingham. Der ehemalige BVB-Profi leistete sich einen verbalen Aussetzer gegenüber dem Schiedsrichter-Assistenten.

In der zwölften Spielminute entschied dieser nach einem Zweikampf auf Einwurf für Atletico. Bellingham sah das ganz offensichtlich anders. Während der Live-Übertragung war eindeutig zu hören, wie er dem Assistenten seine Meinung mitteilte: "Fuck you man. Fuck off."