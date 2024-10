RB Leipzig verlor am Mittwochabend nicht nur das Spiel gegen den FC Liverpool , sondern auch Spielmacher Xavi Simons. Der Edeltechniker hat sich eine "Bänderverletzung im linken Sprunggelenk" zugezogen und wird wochenlang nicht zur Verfügung stehen. Das gaben die Roten Bullen via "X" bekannt.

Nun steht fest, dass der RB-Coach tatsächlich länger auf seinen Offensivstar verzichten muss. Am Samstag treffen die Leipziger auf Freiburg ( ab 15:30 Uhr im Liveticker ), ehe sie wenige Tage später St. Pauli im DFB-Pokal empfangen ( am Dienstag ab 18 Uhr im ran-Liveticker ).

Ein Xavi-Ausfall im Dezember wäre besonders bitter: Dann stehen in der Bundesliga unter anderem Duelle mit Frankfurt und in München an. Auf internationaler Ebene erwartet die Sachsen ein Topspiel gegen Spitzenreiter Aston Villa. RB wartet weiterhin auf die ersten Punkte in der Champions League und die Tabellensituation spitzt sich zu.

Der Niederländer hatte sich in der 73. Minute bei einem Abschluss am rechten Knöchel verletzt und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Nachdem es kurzzeitig weitergegangen war, humpelte er schließlich von zwei Betreuern gestützt vom Feld und wurde von Yussuf Poulsen ersetzt (78.).